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Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
Меньше двух недель осталось до торжественной церемонии открытия первого всероссийского фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (7-8 июня, кампус ДВФУ). В преддверии масштабного мероприятия российский фантаст, гость фестиваля Сергей Лукьяненко рассказывает о своих впечатлениях от приморской столицы.
Справка: Сергей Лукьяненко – один из самых известных российских фантастов, автор саги о Ночном и Дневном Дозоре, романов "КваZи" и "Черновик", лауреат многих литературных премий, в том числе "Аэлита" (1999), "Звёздный мост" (1999-2004, 2009), "EuroCon" (2003), Бронзовая Улитка, (2006), "Deutscher Phantastik Preis" (2010), премии имени Александра Грина (2010), многократный лауреат премии "Странник" в различных номинациях.
- Для того чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке. Пролететь на самолете над заснеженной Сибирью и зеленой тайгой, проехать на поезде самым длинным в мире маршрутом - и оказаться в удивительном городе, бухтами и мысами сливающимся с океаном. Он особенный, он и гриновский Зурбаган - пусть не обижаются жители Крыма, и морские ворота, и военная гавань, и удивительный микс культур и цивилизаций. Во Владивосток влюбляешься с первого взгляда и он притягивает к себе через любые расстояния и времена, - отметил Сергей Лукьяненко.
В рамках фестиваля Сергей Лукьяненко проведет авторскую встречу под названием "Миры фантастики и фантастика мира", а также примет участие в дальневосточном шоу литературного стендапа «Кот Бродского».
Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Жителей и гостей Приморья ожидают встречи с популярными российскими писателями, мастер-классы и презентации новинок литературного рынка.
Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль пройдет под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральный партнер мероприятия — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.
Основными площадками фестиваля станут: Научная библиотека ДВФУ, Приморский музей имени Арсеньева, молодежная библиотека "БУК", книжный магазин "Владкнига", книжный клуб "Невельской", Приморская краевая детская библиотека.
Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.
Фото - Википедия
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