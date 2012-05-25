Во Владивостоке ведется подготовка к «Федеральному Сабантую-2012»

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая, ZRPRESS. 30 июня во Владивостоке на стадионе «Динамо» пройдут масштабные мероприятия в рамках праздника «Федеральный Сабантуй-2012». Рабочее совещание по вопросу подготовки к празднику сегодня провела врио вице-губернатора Приморского края Ирина Василькова.

На стадионе «Динамо» на нескольких площадках пройдут концерт, спортивные состязания (главным призом в соревнованиях по национальной борьбе «кэряш» станет автомобиль), народные игры, выставки прикладного искусства. Кроме того, здесь разместятся шатры, в которых бесплатно всех желающих угостят блюдами 12 национальных кухонь. Как подчеркнула Ирина Василькова, решено, что вход на праздник будет свободный.

В Приморский край из Республики Татарстан на «Федеральный Сабантуй-2012» приедет около 700 человек. В праздновании «Федерального Сабантуя» во Владивостоке примет участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Такая договоренность была достигнута во время недавней рабочей поездки делегации Приморского края во главе с губернатором Владимиром Миклушевским в Татарстан.

Напомним, в этом году в Приморье этот праздник отмечается в 20-й раз.

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