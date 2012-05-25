Зачем Владивостоку памятник Илье Муромцу?

Наконец-то могила великого генерал-губернатора Восточной Сибири будет увековечена в бронзе. Во Владивостоке на месте захоронения останков графа Николая Николаевича МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, в обустроенном одноименном сквере, идут работы по установке ему памятника.

Колонна, на которую поставят бронзовую фигуру генерал-губернатора, уже установлена. Сама фигура будет четрехметровой: Муравьев-Амурский в парадном кителе и со свитком в руке - Айгунским договором, благодаря которому Россия получила огромный массив приамурских земель, - будет обращен на бухту Золотой Рог. В пресс-службе мэрии Владивостока подчеркнули, что торжественное открытие памятника планируется ко дню рождения города 2 июля.

Городская политмолва нет-нет да обмолвится о ревностном отношении полпреда президента Виктора ИШАЕВА к находившемуся долгое время в неопрятном состоянии скверу Муравьева-Амурского, где могилу генерал-губернатора венчал простой крест. Мол, хабаровчане недоумевают, почему в свое время прах генерал-губернатора достался Владивостоку, в то время как памятник графу уже давно стоит на высоком берегу Амура в Хабаровске (с недавних пор и в Благовещенске тоже). Отсутствие памятника Николаю Муравьеву-Амурскому в нашем краевом центре было основанием для мнения, вроде как, о недостаточной почитаемости графа во Владивостоке не в пример соседнему краю. Ну да со 2 июля причин для этого не будет…

Следов конкурса на проект памятника графу «ЗР» обнаружить не удалось. О нем не припомнят ни приморские скульпторы Эдуард БАРСЕГОВ и Валерий НЕНАЖИВИН, которым газета дозвонилась, ни директор музея «Арт-этаж» Александр ГОРОДНИЙ – знатоки понимают, что уж этот–то галерист про конкурс, будь он, слышал бы. Председатель правления Приморской организации Союза архитекторов России Александр КАРЕПОВ не ведает, что будет представлять из себя памятник графу. В местном отделении Союза художников тоже про конкурс не вспомнили. Кем были оценены художественные достоинства памятника? В Градостроительном совете не признались.

Конкурса не было. Памятник графу Муравьву-Амурскому – это подарок красноярской группы компаний «Стимэкс», которая имеет свое отделение во Владивостоке и немало подрядов на благоустройство владивостокских скверов. Как написано на сайте компании, «в конце 2011 года специалисты проектного бюро «Стимэкс-Дизайн» в соавторстве с известным красноярским скульптором Константином ЗИНИЧЕМ разработали предложение по установке памятника Муравьеву-Амурскому. Представленное эскизное предложение было утверждено». Кем? Не сообщается.

На сайте «Стимэкса» вообще много новостей про Владивосток, особенно в части ведущихся или уже закончившихся работ по благоустройству скверов. Есть и особенные новости. Например, «Пояснения по поводу строительства памятника святому Илье Муромцу во Владивостоке». До компании дошла информация, что «владивостокское ЖЖ-сообщество уже активно обсуждает появление «чужака».

Речь об Илье Муромце. Памятник русскому былинному герою – тоже подарок от «Стимэкса» - в виде смиренного монаха в эти дни устанавливается в Адмиральском(!) сквере. И вот в ответ на вопросы ЖЖ-сообщества о появлении в городе вдруг ставшего адмиралом Ильи Муромца сайт сослался на пресс-службу администрации Владивостока: «…богатырь является наглядной иллюстрацией к словам Владимира Ильича Ленина: «Владивосток далеко, но город-то нашенский». Мол, город уже почти под Китаем ходит (Так считают в нашей мэрии?! – Авт.), но русский дух в нем должен жить! А что может быть лучшим воплощением национальной силы, как не былинный силач» (http://www.stimex-trade.ru). Изготовлены и устанавливаются памятники-подарки Муромцу и генерал-губернатору на средства «Стимэкс».

Читатель сам знает, что делают c зубами дареного коня. Вот и мэрия не стала туда смотреть. Охотно верим, что памятник генерал-губернатору достоин как самого Муравьева-Амурского, так и благодарной памяти о нем всех россиян, в том числе сибиряков и приморцев. Но означает ли памятник в виде подарка - индульгенцию на появление оного на улицах и в скверах? Можно ли завтра подарить Владивостоку памятник почетному жителю города Сергею ДАРЬКИНУ с условием установки у «белого дома»? Кстати, памятник Антону ЧЕХОВУ от приморского скульптора Эдуарда Барсегова Владивосток никак не хочет принять в подарок.

К слову, место захоронения праха генерал-губернатора исторически выбрано, с одной стороны, уместно: центр города, мало застройки, возвышенность, с другой, не очень удобно: кругом проезжая часть, немного пешеходов, отдыхающих в сквере тоже не наблюдается. По словам краеведа Нелли МИЗЬ, «этот памятник никогда не увидят туристы». Дело в том, что к этой точке города невозможно подъехать на больших туристических автобусах. Им запрещен подъем по улице Лазо в силу большого уклона дороги, большие автобусы не поднимаются вверх по улице Уборевича и не могут подняться с улицы Суханова к верхней точке фуникулера по той же причине. Но, даже если предположить, что какой-то отважный автобус с туристами забрался к скверу Муравьева-Амурского, ему негде встать: на любой из трех окружающих памятник дорог он создаст проблемы для движения.

Впрочем, высотное место может стать залогом того, что уж теперь прах великого дальневосточника упокоится навечно.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».