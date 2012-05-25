Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зачем Владивостоку памятник Илье Муромцу?
Наконец-то могила великого генерал-губернатора Восточной Сибири будет увековечена в бронзе. Во Владивостоке на месте захоронения останков графа Николая Николаевича МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, в обустроенном одноименном сквере, идут работы по установке ему памятника.
Колонна, на которую поставят бронзовую фигуру генерал-губернатора, уже установлена. Сама фигура будет четрехметровой: Муравьев-Амурский в парадном кителе и со свитком в руке - Айгунским договором, благодаря которому Россия получила огромный массив приамурских земель, - будет обращен на бухту Золотой Рог. В пресс-службе мэрии Владивостока подчеркнули, что торжественное открытие памятника планируется ко дню рождения города 2 июля.
Городская политмолва нет-нет да обмолвится о ревностном отношении полпреда президента Виктора ИШАЕВА к находившемуся долгое время в неопрятном состоянии скверу Муравьева-Амурского, где могилу генерал-губернатора венчал простой крест. Мол, хабаровчане недоумевают, почему в свое время прах генерал-губернатора достался Владивостоку, в то время как памятник графу уже давно стоит на высоком берегу Амура в Хабаровске (с недавних пор и в Благовещенске тоже). Отсутствие памятника Николаю Муравьеву-Амурскому в нашем краевом центре было основанием для мнения, вроде как, о недостаточной почитаемости графа во Владивостоке не в пример соседнему краю. Ну да со 2 июля причин для этого не будет…
Следов конкурса на проект памятника графу «ЗР» обнаружить не удалось. О нем не припомнят ни приморские скульпторы Эдуард БАРСЕГОВ и Валерий НЕНАЖИВИН, которым газета дозвонилась, ни директор музея «Арт-этаж» Александр ГОРОДНИЙ – знатоки понимают, что уж этот–то галерист про конкурс, будь он, слышал бы. Председатель правления Приморской организации Союза архитекторов России Александр КАРЕПОВ не ведает, что будет представлять из себя памятник графу. В местном отделении Союза художников тоже про конкурс не вспомнили. Кем были оценены художественные достоинства памятника? В Градостроительном совете не признались.
Конкурса не было. Памятник графу Муравьву-Амурскому – это подарок красноярской группы компаний «Стимэкс», которая имеет свое отделение во Владивостоке и немало подрядов на благоустройство владивостокских скверов. Как написано на сайте компании, «в конце 2011 года специалисты проектного бюро «Стимэкс-Дизайн» в соавторстве с известным красноярским скульптором Константином ЗИНИЧЕМ разработали предложение по установке памятника Муравьеву-Амурскому. Представленное эскизное предложение было утверждено». Кем? Не сообщается.
На сайте «Стимэкса» вообще много новостей про Владивосток, особенно в части ведущихся или уже закончившихся работ по благоустройству скверов. Есть и особенные новости. Например, «Пояснения по поводу строительства памятника святому Илье Муромцу во Владивостоке». До компании дошла информация, что «владивостокское ЖЖ-сообщество уже активно обсуждает появление «чужака».
Речь об Илье Муромце. Памятник русскому былинному герою – тоже подарок от «Стимэкса» - в виде смиренного монаха в эти дни устанавливается в Адмиральском(!) сквере. И вот в ответ на вопросы ЖЖ-сообщества о появлении в городе вдруг ставшего адмиралом Ильи Муромца сайт сослался на пресс-службу администрации Владивостока: «…богатырь является наглядной иллюстрацией к словам Владимира Ильича Ленина: «Владивосток далеко, но город-то нашенский». Мол, город уже почти под Китаем ходит (Так считают в нашей мэрии?! – Авт.), но русский дух в нем должен жить! А что может быть лучшим воплощением национальной силы, как не былинный силач» (http://www.stimex-trade.ru). Изготовлены и устанавливаются памятники-подарки Муромцу и генерал-губернатору на средства «Стимэкс».
Читатель сам знает, что делают c зубами дареного коня. Вот и мэрия не стала туда смотреть. Охотно верим, что памятник генерал-губернатору достоин как самого Муравьева-Амурского, так и благодарной памяти о нем всех россиян, в том числе сибиряков и приморцев. Но означает ли памятник в виде подарка - индульгенцию на появление оного на улицах и в скверах? Можно ли завтра подарить Владивостоку памятник почетному жителю города Сергею ДАРЬКИНУ с условием установки у «белого дома»? Кстати, памятник Антону ЧЕХОВУ от приморского скульптора Эдуарда Барсегова Владивосток никак не хочет принять в подарок.
К слову, место захоронения праха генерал-губернатора исторически выбрано, с одной стороны, уместно: центр города, мало застройки, возвышенность, с другой, не очень удобно: кругом проезжая часть, немного пешеходов, отдыхающих в сквере тоже не наблюдается. По словам краеведа Нелли МИЗЬ, «этот памятник никогда не увидят туристы». Дело в том, что к этой точке города невозможно подъехать на больших туристических автобусах. Им запрещен подъем по улице Лазо в силу большого уклона дороги, большие автобусы не поднимаются вверх по улице Уборевича и не могут подняться с улицы Суханова к верхней точке фуникулера по той же причине. Но, даже если предположить, что какой-то отважный автобус с туристами забрался к скверу Муравьева-Амурского, ему негде встать: на любой из трех окружающих памятник дорог он создаст проблемы для движения.
Впрочем, высотное место может стать залогом того, что уж теперь прах великого дальневосточника упокоится навечно.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
Новости тематики
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Владивосток станет первым в стране городом для нового проекта
- Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- Самого читающего жителя Владивостока отправят к вампирам
- Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"
- Филиал Эрмитажа во Владивостоке подготовят москвичи
- Во Владивостоке стартует фестиваль детского кино "Веселая ларга"
- Илья Лагутенко поделился с Владивостоком своим антиквариатом
Новости раздела
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
- Во Владивостоке ожидается премьера документального спектакля "Ларисса"
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное