Памятник Владимиру Высоцкому появится во Владивостоке

«Мы планируем установить также памятник Владимиру Высоцкому, он будет находиться в Театральном сквере и построен на внебюджетные средства», - рассказал на недавней пресс-конференции глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

По словам мэра, это будет единственный памятник во всем мире, возле которого постоянно будут звучать песни Владимира Семеновича, - сообщает ИА «Приморье24».

Кто дарит Владивостоку памятник Высоцкому? В пресс-службе лишь предположили, что это опять могут быть красноярцы или они же на паях с нашим мэром.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».