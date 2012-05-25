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Памятник Владимиру Высоцкому появится во Владивостоке
25 Мая 2012, 00:37 | Владивосток
«Мы планируем установить также памятник Владимиру Высоцкому, он будет находиться в Театральном сквере и построен на внебюджетные средства», - рассказал на недавней пресс-конференции глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.
По словам мэра, это будет единственный памятник во всем мире, возле которого постоянно будут звучать песни Владимира Семеновича, - сообщает ИА «Приморье24».
Кто дарит Владивостоку памятник Высоцкому? В пресс-службе лишь предположили, что это опять могут быть красноярцы или они же на паях с нашим мэром.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Журман
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