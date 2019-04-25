Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У жителей Владивостока есть шанс прикоснуться к ушедшей эпохе
Во Владивостоке в музее имени Арсеньева в начале мая завершается так полюбившаяся многим жителям и гостям города выставка «Клады. Сокрытое до времени». На ней представлены различные экспонаты, которые не только отражают историю нашей необъятной страны, но и судьбы людей.
Здесь представлено около полутора тысяч экспонатов - монеты Российской Империи, награды за военную службу, украшения, оружие, снимки старого Владивостока, «запрещённые» изображения правителей и даже ценные документы. В тяжёлые годы войн и репрессий наши предки были вынуждены спасаться бегством, бросая все своё имущество. Конечно же, надежда вернуться и начать жить, как раньше, была у всех. Именно поэтому люди готовили тайники, в которых прятали самое драгоценное. Однако шанс вновь увидеть эти вещи выпал не всем.
На протяжении десятилетий жители Приморского края находили ценные вещи из прошлого в руинах домов, в тайниках и на чердаках . Некоторые сокровища были обнаружены совершенно случайно. Так, например, житель села Молчановка ,работая в огороде, выкопал носок , из которого высыпались монеты. Клад состоял из 1237 монет, которые в сумме составляли 184 рубля. Можно с уверенностью сказать, что Петр Макарович нашёл целое состояние, ведь в те времена на эти деньги можно было приобрести несколько домов.
Некоторые находки связаны с религиозно-духовными традициями нашей многонациональной страны. Так, например, житель поселка Северный Сучан нашёл клад, собираясь на рыбалку: «Копая червей, мы обнаружили глиняный горшок, залитый воском. Когда этот горшок открыли, в нем оказалась миниатюрная книжечка...». После тщательной экспертизы выяснилось, что находкой оказался фрагмент Корана.
Как и положено по закону, «кладоискатели» свои находки несли в милицию, а оттуда они отправлялись в музей. Были и те, кто добровольно дарил сокровища. Так, например, на выставке представлен сундук с тайниками, с которым семья Килинов путешествовала на протяжении 100 лет. Люди, когда-то вынужденные уехать из страны, по возвращению подарили семейную реликвию музею имени Арсеньева. За многие годы таких «кладов» скопилось огромное количество, что и вдохновило на создание подобной выставки.
Лилия ОСИПОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- У жителей Владивостока есть шанс прикоснуться к ушедшей эпохе
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру
- АртСкандал: Городний о своем отсутствии на рабочем месте обязан сообщать руководству
- Новым побратимом Владивостока стала родина Соловья-разбойника
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
Новости раздела
- У жителей Владивостока есть шанс прикоснуться к ушедшей эпохе
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру
- АртСкандал: Городний о своем отсутствии на рабочем месте обязан сообщать руководству
- Элитный художник выставляется во владивостокском магазине
- Новым побратимом Владивостока стала родина Соловья-разбойника
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
- Во Владивостоке ожидается премьера документального спектакля "Ларисса"
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Федеральные власти в очередной раз унизили приморцев
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Сергей Дарькин хорошо "порыбачил"
- Названы имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года"
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Кимчи для Путина
- "Неужели Миклушевский останется безнаказанным?"
- Путин приказал резко усилить силы Тихоокеанского флота