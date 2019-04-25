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У жителей Владивостока есть шанс прикоснуться к ушедшей эпохе

25 Апреля 2019, 16:10 | Владивосток

Во Владивостоке в музее имени Арсеньева в начале мая завершается так полюбившаяся многим жителям и гостям города выставка «Клады. Сокрытое до времени». На ней представлены различные экспонаты, которые не только отражают историю нашей необъятной страны, но и судьбы людей.

Здесь представлено около полутора тысяч экспонатов - монеты Российской Империи, награды за военную службу, украшения, оружие, снимки старого Владивостока, «запрещённые» изображения правителей и даже ценные документы. В тяжёлые годы войн и репрессий наши предки были вынуждены спасаться бегством, бросая все своё имущество. Конечно же, надежда вернуться и начать жить, как раньше, была у всех. Именно поэтому люди готовили тайники, в которых прятали самое драгоценное. Однако шанс вновь увидеть эти вещи выпал не всем.

На протяжении десятилетий жители Приморского края находили ценные вещи из прошлого в руинах домов, в тайниках и на чердаках . Некоторые сокровища были обнаружены совершенно случайно. Так, например, житель села Молчановка ,работая в огороде, выкопал носок , из которого высыпались монеты. Клад состоял из 1237 монет, которые в сумме составляли 184 рубля. Можно с уверенностью сказать, что Петр Макарович нашёл целое состояние, ведь в те времена на эти деньги можно было приобрести несколько домов.

Некоторые находки связаны с религиозно-духовными традициями нашей многонациональной страны. Так, например, житель поселка Северный Сучан нашёл клад, собираясь на рыбалку: «Копая червей, мы обнаружили глиняный горшок, залитый воском. Когда этот горшок открыли, в нем оказалась миниатюрная книжечка...». После тщательной экспертизы выяснилось, что находкой оказался фрагмент Корана.

Как и положено по закону, «кладоискатели» свои находки несли в милицию, а оттуда они отправлялись в музей. Были и те, кто добровольно дарил сокровища. Так, например, на выставке представлен сундук с тайниками, с которым семья Килинов путешествовала на протяжении 100 лет. Люди, когда-то вынужденные уехать из страны, по возвращению подарили семейную реликвию музею имени Арсеньева. За многие годы таких «кладов» скопилось огромное количество, что и вдохновило на создание подобной выставки.

Лилия ОСИПОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор: Соб. инф.
Теги: музей  история  владивосток  память 



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