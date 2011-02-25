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«Планета детей» приглашает на скворцовое новоселье
Центр культуры и развития семьи «Планета детей» приглашает жителей и гостей Владивостока встретить скворцов – птиц, олицетворяющих конец зимы и приход долгожданной весны.
Как сообщили в «Планете», 26 февраля в 15.00 в Покровском парке состоится настоящий семейный праздник, где всем участникам, совместно с представителями Центра, будет предложена возможность самим сколотить и повесить скворечник.
После скворцового новоселья праздник для детей продолжится конкурсами и подарками, завершится «день семьи и скворца» торжественным награждением победителей самых оригинальных скворечников.
Центр «Планета детей» приглашает всех детей, мам и пап, старшее поколение принять участие в празднике встречи скворцов. Акция получила название «Мы все с одной планеты», ее цель - воспитать уважительное и бережное отношение к природе у детей дошкольного и школьного возраста, а также возродить интерес к семейному досугу, совместным семейным праздникам.
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