Игорь Пушкарев пожелал всем вытягивать только счастливые билеты

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS.

Дорогие студенты!

Поздравляю вас с веселым и жизнерадостным праздником - с Днем российского студенчества, или Татьяниным днем. Студенческие годы, пожалуй, самые яркие и незабываемые. Это то замечательное время, о котором потом вспоминаешь с улыбкой и ностальгией всю жизнь.

Я желаю вам провести их по-настоящему интересно: любить, совершать достойные и бескорыстные поступки, творить и радоваться жизни. Накапливайте сегодня знания и опыт, и будете успешными и счастливыми завтра. Ведь самый трудный экзамен - это тот, который еще предстоит сдать. А впереди у вас - целая жизнь.

Будьте целеустремленными и вытягивайте всегда только счастливые билеты.

Успешно вам сдать сессию и весело отдохнуть!

Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв.

«Золотой Рог».