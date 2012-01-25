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Игорь Пушкарев пожелал всем вытягивать только счастливые билеты
ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS.
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с веселым и жизнерадостным праздником - с Днем российского студенчества, или Татьяниным днем. Студенческие годы, пожалуй, самые яркие и незабываемые. Это то замечательное время, о котором потом вспоминаешь с улыбкой и ностальгией всю жизнь.
Я желаю вам провести их по-настоящему интересно: любить, совершать достойные и бескорыстные поступки, творить и радоваться жизни. Накапливайте сегодня знания и опыт, и будете успешными и счастливыми завтра. Ведь самый трудный экзамен - это тот, который еще предстоит сдать. А впереди у вас - целая жизнь.
Будьте целеустремленными и вытягивайте всегда только счастливые билеты.
Успешно вам сдать сессию и весело отдохнуть!
Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв.
«Золотой Рог».
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