Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский цирк стал прозрачным
Первую цирковую программу приморский манеж примет 16 декабря. По распоряжению врио Губернатора края Андрея Тарасенко на первое представление приедут дети со всего Приморья, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, для зрителей готовится интересная программа.
«В цирке идут последние приготовления перед приемом гостей. Юные приморцы увидят новую шоу-программу – удивительные номера в исполнении артистов мирового уровня. Главным номером программы станет шоу “Империя львиц”», – отметили в ведомстве.
Первыми, кто увидит программу Росгорцирка, станут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, ребята из социально-реабилитационных центров Приморья, а также воспитанники цирковых студий региона и юные одарённые приморцы со всех уголков края. Кроме того, почётными гостями станут люди, принимавшие участие в реконструкции здания – строители со своими детьми.
Напомним, в рамках встречи главы региона Андрея Тарасенко и генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова подписано соглашение, по которому Владивосток станет обязательным пунктом международных гастролей Росгосцирка. Кроме того, к участию в программах Росгосцирка будут привлечены воспитанники арсеньевской детской школы циркового искусства «Веселая арена».
Реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом.
Крыша здания отремонтирована с применением современной сверхпрочной мембраны, которая, при правильной эксплуатации, может служить до 40 лет. Полностью реконструирован манеж, который теперь возможно использовать и как огромный бассейн или каток. Система вентиляции способна принимать 65 тысяч кубометров воздуха в минуту.
Кардинально изменился и внешний облик цирка. Площадь остекления фасада – более двух тысяч квадратных метров, благодаря чему здание выглядит «прозрачным» и позволяет даже с улицы рассмотреть элементы оформления холлов. В ночное время цирк красиво подсвечивается.
Количество мест в зрительном зале увеличено до 2002.
Новости тематики
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- Самого читающего жителя Владивостока отправят к вампирам
- Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"
- Филиал Эрмитажа во Владивостоке подготовят москвичи
- Во Владивостоке стартует фестиваль детского кино "Веселая ларга"
- Илья Лагутенко поделился с Владивостоком своим антиквариатом
- Супруга губернатора Приморья покажет внутренний мир русской женщины
- Председатель жюри "Меридианов Тихого": Зрителю скармливается очень много некачественного кино вместе с поп-корном
- Кинофестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке открыли подальше от зрителя
Новости раздела
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Пока владивостокцы спорили о "Матильде", на экранах вовсю пропагандировали "европейские" ценности
- Во Владивостоке открывается один музей за другим
- В Приморье снимают фильм, в котором Золотой мост станет порталом
- Печатное слово живет и восхищает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Поискать в крауд-кошельке
- Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру