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Владивостокский цирк стал прозрачным

24 Ноября 2017, 14:41 | Владивосток

Первую цирковую программу приморский манеж примет 16 декабря. По распоряжению врио Губернатора края Андрея Тарасенко на первое представление приедут дети со всего Приморья, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, для зрителей готовится интересная программа.

«В цирке идут последние приготовления перед приемом гостей. Юные приморцы увидят новую шоу-программу – удивительные номера в исполнении артистов мирового уровня. Главным номером программы станет шоу “Империя львиц”», – отметили в ведомстве.

Первыми, кто увидит программу Росгорцирка, станут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, ребята из социально-реабилитационных центров Приморья, а также воспитанники цирковых студий региона и юные одарённые приморцы со всех уголков края. Кроме того, почётными гостями станут люди, принимавшие участие в реконструкции здания – строители со своими детьми.

Напомним, в рамках встречи главы региона Андрея Тарасенко и генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова подписано соглашение, по которому Владивосток станет обязательным пунктом международных гастролей Росгосцирка. Кроме того, к участию в программах Росгосцирка будут привлечены воспитанники арсеньевской детской школы циркового искусства «Веселая арена».

Реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом.

Крыша здания отремонтирована с применением современной сверхпрочной мембраны, которая, при правильной эксплуатации, может служить до 40 лет. Полностью реконструирован манеж, который теперь возможно использовать и как огромный бассейн или каток. Система вентиляции способна принимать 65 тысяч кубометров воздуха в минуту.

Кардинально изменился и внешний облик цирка. Площадь остекления фасада – более двух тысяч квадратных метров, благодаря чему здание выглядит «прозрачным» и позволяет даже с улицы рассмотреть элементы оформления холлов. В ночное время цирк красиво подсвечивается.

Количество мест в зрительном зале увеличено до 2002.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: тарасенко  реконструкция  владивосток  открытие  дети  строительство  культура  цирк 



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