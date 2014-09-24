Владивосток в октябре станет центром молодого кино в России

Вчера, 23 сентября, с Ярославского вокзала в Москве во Владивосток отправился необычный поезд - его пассажирами стали как кинематографисты, уже получившие мировую известность, так и их начинающие коллеги, студенты Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.

За почти 23 дня пути киношники посетят 18 городов, в которых проведут более 100 мастер-классов, творческих встреч, воркшопов и снимут два полнометражных фильма: дневник путешествия и документальную работу, посвященную 70летию победы в Великой отечественной войне.