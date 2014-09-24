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Владивосток в октябре станет центром молодого кино в России
Вчера, 23 сентября, с Ярославского вокзала в Москве во Владивосток отправился необычный поезд - его пассажирами стали как кинематографисты, уже получившие мировую известность, так и их начинающие коллеги, студенты Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.
За почти 23 дня пути киношники посетят 18 городов, в которых проведут более 100 мастер-классов, творческих встреч, воркшопов и снимут два полнометражных фильма: дневник путешествия и документальную работу, посвященную 70летию победы в Великой отечественной войне.
Закрытие акции, посвященной 95летию ВГИКа - старейшего киновуза в странах СНГ - пройдет во Владивостоке. Звездный десант из почти 70 кинематографистов высадится в столице Приморья 14 октября, сделав ее на два дня настоящим центром молодого кино в России. Жители города смогут принять участие в шести творческих мероприятиях, среди которых: специальный показ нового фильма Никиты Михалкова "Солнечный удар", мастер-классы от известного актера и педагога Александра Михайлова, а также от креативного продюсера кинокомпании "Дисней" в России Владимира Грамматикова, класс-концерт студентов и известных выпускников ВГИКа под руководством Нелли Уваровой и Кирилла Плетнева и пресс-конференцию с подведением итогов всего масштабного мероприятия.
"Любить свою Родину можно только тогда, когда ты ее знаешь, - сказал главный организатор акции Никита Михалков на торжественном запуске акции. - А для этого нужно напитаться впечатлениями, увидеть огромную страну, показать, что кино в России возрождается. В этом путешествии примут участие не только известные кинематографисты, но и студенты, которые не только снимут в пути два фильма, но и наберутся новых эмоций для своих будущих работ".
Расписание мероприятий во Владивостоке
14 октября
11.20 - прибытие кинопоезда на вокзал Владивостока
15.00 - 17.00 - Творческая встреча с актером Александром Михайловым, кинотеатр "Уссури", зал "Уссури"
17.00 - 19.00 - Кинопоказы лучших работ студентов ВГИКа, кинотеатр "Уссури", зал "Уссури"
19.30 - 21.30 - Мастер-класс для творческой молодежи города "Как кино становится искусством", ведущий - Владимир Грамматиков, Приморский краевой драматический театр молодежи, большой зал
15 октября
13.00 - 14.00 - Пресс-конференция, посвященная закрытию всей акции
15.00 - 17.00 - Класс-концерт выпускников и студентов ВГИК, Приморский краевой драматический театр молодежи, Большой зал
17.00 - 19.00 - Презентация Молодежного центра Союза Кинематографистов РФ в Приморском крае и фестиваль короткометражного кино знаменитых выпускников ВГИК, кинотеатр "Уссури", зал "Уссури"
19.00 - 22.00 - Специальный показ фильма Никиты Михалкова "Солнечный удар" и торжественное закрытие акции. Кинотеатр "Уссури", зал "Уссури".
Среди заявленных гостей во Владивостоке: Владимир Грамматиков, Александр Михайлов, Сергей Соловьев, Кирилл Плетнев, Нелли Уварова, Зинаида Кириенко, Сергей Мирошниченко и другие
Все мероприятия для зрителей являются бесплатными.
Акция "ВГИК-95" проходит в Год культуры Российской Федерации и проводится при поддержке Министерства культуры РФ и союза кинематографистов РФ. В Приморском крае в организации акции участвуют администрация Приморского края, Молодежный центр при союзе кинематографистов РФ в Приморском крае, Сеть кинотеатров "Иллюзион".
Генеральный информационный партнер среди печатных СМИ - Приморская газета, Генеральный партнер среди региональных ТВ - "ОТВ-Прим".
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