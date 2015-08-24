Финский музыкант заставил владивостокскую публику медитировать

В рамках музыкального фестиваля «Простор» во Владивостоке прошла творческая встреча с бас-гитаристом легендарной финской группы the Rasmus Ээро Хейнонен. Уже первые минуты знакомства музыканта и публики обещали, что встреча будет познавательной и пройдет в форме дружеской беседы. Ээро рассказал о своем увлечении йогой и даже спел песню на санскрите - древнем литературном языке Индии.

По признанию самого исполнителя, языка он не знает, однако это не помешало ему исполнить песню и впечатлить этим публику. К слову о языковых преградах, бас гитарист исполнял не только песни на английском, но и на финском. И даже спел русскую песню. Без слов. Он играл мелодию и напевал мотив, а публика дополняла его выступление словами. Стопроцентное понимание между выступающим и слушателями появилось сразу. Артист лишь укреплял его остроумными историями и шутками на протяжении всей встречи. Ээро говорил со своими слушателями на английском языке, и хотя на встрече работал переводчик, многие из поклонников группы the Rasmus хорошо все понимали и беседовали с музыкантом без посторонней помощи. Пару вопросов задавали и на финском языке.

Творческая встреча в клубе BSB длилась около полутора часов. Кстати говоря, знаменитый бас-гитарист не исполнил ни одной песни из репертуара группы the Rasmus. И на все просьбы поклонников отвечал, что песни можно будет послушать на фестивале, а "сегодня мы собрались для другого". Музыкант исполнял песни многих известных групп и исполнителей и не всегда хорошо знал их текст. Поэтому Ээро достал свой ноутбук и искал тексты песен в сети. Участники тут же окрестили встречу «вечером каверов».

Кульминацией музыкального вечера стала общая медитация, в которой принимали участие все слушатели. По признанию публики, для них это был первый подобный опыт.

Екатерина ТЕРЕХОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.