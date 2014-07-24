В программе кинофестиваля "Меридианы Тихого" не будет фильмов, самоцель которых эпатаж

XII кинофестиваль во Владивостоке недобрал фильмов из-за ремонта кинотеатра "Океан"

Программа кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" в этом году включает 150 фильмов. Во Владивостоке можно будет увидеть фильмы из Шри-Ланки, Мексики, Индии, Японии, Сингапура, Чили, Колумбии, Канады, Индонезии, Австралии, Португалии, Испании, Республики Корея, Китая, Израиля, Франции, США и других стран.

В то же время в этом году сокращена программа российского кино. Как пояснил в ходе онлайн-конференции программный директор кинофестиваля Юрией ГОНЧАРОВ, пойти на это устроители были вынуждены из-за закрытия на ремонт кинотеатра "Океан", основной площадки для предыдущих "Меридианов".

"Да, мы сократили программу в этом году. Для нас главную тревогу и беспокойство вызывала потеря в этом году кинотеатра "Океан" как одной из главных площадок проведения мероприятий фестиваля. Теперь большее количество кинопоказов пройдет в кинотеатре "Уссури". Часть программ покажут в кинотеатре "Иллюзион", - сказал программный директор.

Юрий Гончаров также отметил, что в программе "Меридианов Тихого" не будет поверхностных фильмов.

"В отношении отбора фильмов для нас, в первую очередь, важен сам фильм, и какую художественную ценность он несет. Для некоторых кинематографистов мат - средство эпатажа и вызова. Мы категорически против того, что мат был самоцелью фильма, и когда режиссер не задумывается над сценарием, монтажом и других вещах. Такого кино, конечно, не будет на нашем фестивале. И даже не потому, что там есть или нет мата, а потому, что эти фильмы поверхностны", - пояснил программный директор.

Впервые на кинофестивале будет работать жюри Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В составе жюри ФИПРЕССИ - французский кинокритик, специалист по иранскому кинематографу Шала НАХИД, кинокритик Вика СМИРНОВА и китайский кинокритик Клэренс ЦУЙ.

Также в состав жюри кинофестиваля, которое возглавил российский продюсер и телевизионный менеджер Александр РОДНЯНСКИЙ, вошли киновед и генеральный секретарь Клаус ЭДЕР, российский кинокритик Кирилл РАЗЛОГОВ, каталонский кинорежиссер, продюсер и художник Альберт СЕРРА, израильский кинорежиссер, сценарист, оператор и писатель Надав ЛАПИД и режиссер из Шри-Ланки Вимукти ДЖАЯСУНДАРА.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток