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Владивосток стал частью Сочинской Олимпиады
В День Молодежи Владивосток встретил музыкальный фестиваль RED ROCKS, проходящий в рамках Культурной Олимпиады «Сочи-2014». За несколько часов до концерта музыканты встретились с журналистами и рассказали о фестивале и о своих планах на будущее. В 2013 году RED ROCKS объединит 17 городов России, спортивных болельщиков и всех любителей качественной музыки.
Также у гостей фестиваля есть уникальная возможность исполнить вместе со звездами гимн болельщиков Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи-2014». Уникальность мелодии в том, что она была создана при участии гостей прошлогоднего музыкального тура RED ROCKS – музыкальных фанатов, спортивных болельщиков и известных артистов. Чтобы музыкальное произведение звучало еще масштабнее и каждый мог почувствовать себя частью Олимпийской истории, в этом году команда RED ROCKS продолжила собирать голоса со всей России, записывая на каждом концерте вместе со зрителями припев гимна.
«Мы хотим объединить всю страну, собрав в одном треке около миллиона голосов. Всего мы посетим 40 городов. В каждом мы записываем новые голоса, которые исполняют гимн Олимпиады-2014», — рассказал солист группы TOKiO Ярослав МАЛЫЙ.
Также музыкант отметил, что после того как трек будет готов, он будет в открытом доступе для всех желающих его услышать.
Группа TOKiO уже посещала Владивосток в 2010 году и во время нынешнего визита отметила, что пробок стало значительно меньше. Путь от аэропорта до гостиницы занял 20 минут, что стало приятным сюрпризом для музыкантов: «Мы очень любим Владивосток. Нам нравятся здесь люди, море и музыка. Вообще, Владивосток ближе к мировому музыкальному источнику, чем другие города России. У людей здесь хороший музыкальный вкус».
Испанские музыканты Delorean, которые впервые посетили Россию, рассказали о влиянии финансового кризиса на музыку и возможностях Интернета для музыкантов. «Сегодня в Европе продолжается финансовый кризис. На музыкантах он оставляет весьма заметный отпечаток. Средства для записи новых песен находить все сложнее. Молодые группы могут использовать Интернет для продвижения своего творчества, что, в принципе, не требует больших средств. Также у нас организуется много фестивалей для молодых, не раскрученных команд. Поэтому независимой музыки в Испании достаточно много», — поделились участники группы Delorean.
Хорошо известная в Москве группа Therr Maitz рассказала, что осенью выйдет ее новый альбом. Жители всей страны смогут поближе познакомиться с творчеством музыкантов. А солист группы Mari!Mari! рассказал о своем отъезде в Москву, но предупредил, что это не означает распад группы. Творческий коллектив может снова собраться вместе в любую минуту, так как долгосрочных планов они не строят.
После пресс-конференции состоялся концерт. Более 15000 человек, собравшихся на центральной площади, ожидали выступления групп Mari!Mari!, Therr Maitz, Delorean и TOKiO. Собравшиеся могли послушать не только концерт, но и оставить свои пожелания Олимпийской сборной России на огромных буквах, из которых было составлено название проекта Red Rocks.
Первой группой, чью музыку на шоу услышал зритель, стал владивостокский инди-коллектив Mari!Mari!, известный многим гостям фестиваля. Фронтмен группы Илья Канухин активно общался с публикой, которая отвечала ему взаимностью. Сразу за ними на сцену вышла группа Therr Maitz, которая завела толпу не только своим исполнением, но и ироничными шутками солиста Антона Беляева. Следующими перед зрителями выступила испанская команда Delorean, впервые исполнившая свои хиты и новые песни в России. Коллектив показал всем собравшимся на площади, что такое настоящая горячая испанская музыка.
После выступления молодых музыкантов, гостей фестиваля ожидало появление популярной группы TOKiO. Каждая песня, исполненная Ярославом Малым, принималась публикой с особой теплотой, а слова всем известных композиций были слышны за сотни метров от концертной площадки. И именно музыканты из группы TOKiO во главе с Ярославом Малым собрали воедино и записали во Владивостоке гимн болельщиков Олимпийских игр «Сочи 2014».
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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