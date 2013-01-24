Во Владивостоке открылась книжно-документальная выставка "1922 год. Дальневосточный Исход"

Выставка, посвященная 90-летию эвакуации частей Белой армии и кораблей Сибирской флотилии из Приморья, оставила у корреспондента «ЗР» двойственное впечатление.

Дальневосточный Исход начался в октябре 1922 года. В эти январские дни 90 лет назад корабли Сибирской флотилии в тяжелых условиях продвигались в направлении Филиппинских островов, не имея ни средств к существованию, ни международной поддержки, а солдаты и офицеры сухопутной армии находились в беженских лагерях на территории Китая.

Организаторами выставки стали Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» совместно с Дальневосточным федеральным университетом. Экспозиция создана при участии трех крупнейших федеральных архивов, здесь представлены также материалы библиотеки ДВФУ и частных собраний. На выставке можно увидеть копии уникальных документов, фотографий, изданий, посвященных последним боям на Дальнем Востоке в 1922 году, отступлению частей Белой армии и беженцев на территорию Китая, драматичному путешествию Сибирской флотилии и пребыванию русских моряков на Филиппинах.

Офицеры, солдаты, матросы, гражданские лица, ушедшие из дальневосточных портов и переправившиеся в пешем порядке через границу с Китаем, составили ядро русской эмиграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В память о Дальневосточном исходе 1922 года на острове Русский восемь лет назад был установлен православный крест, но при строительстве объектов саммита АТЭС он был демонтирован. Сегодня в историко-культурных кругах есть планы по переносу креста на видовую площадку на Эгершельде, а также по созданию музея русской эмиграции, но о конкретных сроках пока говорить не приходится.

Трудно поспорить с тем, что Гражданская война – это сложное и многогранное историческое событие, которое нельзя оценивать однозначно. И безусловно, судьбы русских людей, по воле рока оказавшихся на чужбине в начале 20-х гг. прошлого столетия, заслуживают внимания и искреннего сочувствия. Но всё-таки в освещении событий 90-летней давности организаторами выставки, на наш взгляд, допущен некоторый перекос. Если во времена СССР «красное» рассматривалось исключительно со знаком «плюс», а «белое» - наоборот, то здесь полюса поменялись местами.

Возьмём хотя бы информационный листок выставки с подзаголовком «К 90-летию эвакуации русских войск и флота из Приморья». Стало быть, по мнению организаторов выставки, с 1922 г. русские войска и флот в Приморье уже не присутствовали (сотрудничество белого движения с иностранными интервентами деликатно оставляем за скобками)? Обращает на себя внимание и такая фраза в информационном письме, подготовленном организаторами: «В 1922 году Россию покинули представители антибольшевистских вооруженных формирований, защищавшие последний оплот русской государственности». Означает ли это, что РФ, СССР и снова РФ уже не являются воплощением русской государственности?

Разумеется, всё это нисколько не умаляет исторической и культурной ценности представленных материалов, но, безусловно, ставит вопрос о политкорректности организаторов выставки.

Выставка работает в Учебно-научном музее ДВФУ до 31 января, затем она отправится в Шанхай – один из знаковых городов дальневосточной русской эмиграции.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.