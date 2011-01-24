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Первая музейная выставка работ Бориса Свешникова открывается во Владивостоке

24 Января 2011, 13:58 | Владивосток

26 января в 17.00 в Музейно-выставочном центре Приморского государственного объединённого музея имени В.К. Арсеньева (Владивосток , ул. Петра Великого, 6, тел.: 22-50-77, 20-97-78) состоится открытие выставки «Путешествие Анахорета», на которой представлено более 100 работ Бориса Свешникова (1927 – 1998) – одного из крупнейших и наиболее авторитетных представителей художников-шестидесятников.

Весомая часть его наследия находится в США, в Зиммерли Музее при Ратгерс Университете (штат Нью-Джерси). В России работы Бориса Свешникова сосредоточены в коллекциях москвичей Валерия Дудакова, Максима Боксера, Бориса Фридмана, Ивана Филонова, Владимира Немухина и Эрнеста Багдасаряна. Владивосток - второй город России, обладающий убедительной коллекцией работ этого абсолютно вневременного и внесоциального художника. В основе его искусства лежит смерть как неизменяемое, несмываемое состояние. Не смерть, как небытие, отсутствие, а «бытие смерти», её «пребывание». Это особый театр существ без крови…

Автор: Ольга Тицкун
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