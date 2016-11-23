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Во Владивостоке желающие посмотрели на "Повседневность сквозь стекло объектива"
22 ноября молодежной библиотеке «БУК» (Светланская, 55) прошла встреча с фотографом-самоучкой Алексеем Кондартом под лозунгом «Повседневность сквозь стекло объектива», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Алексей начал встречу с небольшого отступления в историю фотографии, а затем перешел непосредственно к разговору о таком жанре фотографии, как «уличной». «Фотография сейчас вышла на тот уровень, что это не фотография вовсе, а «скриншот» реальности. Вы делаете снимок – снимок себя или еды, или о том, как вы проводите время, да все, что угодно, но не фотографию. Мы должно понимать, что фотография под собой подразумевает элемент искусства, потому что она очень долго боролась за то, чтобы стать искусством. И, в конце концов, им стала,» - размышляет Алексей. Помимо этого, фотограф поделился своим опытом съемки на улицах Владивостока как удачным, так и не очень. Рассказал о сложностях, нюансах и о том, что вдохновляет его в процессе творчества. А также дал несколько советов: «Нет никаких правил. Есть только вы и фотоаппарат. Самое главное – это пересилить страх снимать и снимать людей близко».
Алексей Кондарт переехал из Калининграда во Владивосток в 2011 году. Сам признается, что осознано фотографией занимается последние несколько лет. Тем не менее, это не помешало ему стать популярным в социальных сетях. На сегодняшний день у Алексея в instagram несколько тысяч подписчиков.
Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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