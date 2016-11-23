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Приморцев тянули за язык. Корейский

23 Ноября 2016, 12:29 | Владивосток

В Пушкинском театре Владивостока прошел конкурс выступлений на корейском языке. В нем приняли участие школьники и студенты Приморья, всего 12 лет человек, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Конкурс проводится уже в 4-й раз. Победители регионального этапа представляют Приморский край на международном конкурсе чтецов на корейском языке. В прошлом году он проходил на Филиппинах. Также лауреатам предоставляется стипендия, которая позволяет оплатить стажировку в Корее.


 

По словам организаторов, мероприятие проводится для популяризации корейской культуры среди жителей Приморья. Уже видно, что участники хорошо подготовлены, они сами написали сочинение на тему "Очарование Кореи" на корейском языке и представили его перед жюри.

Также на конкурсе презентовали книгу "от Сабатина до Пушкина", посвященную 25-летию дипломатических отношений между Россией и Кореей.

Фото автора.

Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: учить  корейский  лингвистика  стажировка  Корея  язык  вуз 



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