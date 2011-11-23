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Михаила Ломоносова и Владимира Даля чествуют во Владивостоке
23 ноября в Дальневосточном федеральном университете прошел студенческий фестиваль, приуроченный к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 210-летию со дня рождения В.И. Даля.
Студенты ДВФУ направлений «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» выступили с интересными докладами о деятельности великих русских ученых в области русского языка и литературы. Тут же были подведены итоги конкурса статей о Ломоносове и Дале. Студенты узнали много любопытных фактов о жизни ученых далекой эпохи из фильма «Михайло Ломоносов».
Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Школы региональных и международных исследований Ольга Мальцева рассказала о том, как появилась идея проведения Ломоносовских чтений, частью которых стал фестиваль:
— После принятия государственной программы празднования юбилея Ломоносова мы решили, что не можем оставаться в стороне от этого мероприятия и организовали Ломоносовские чтения. Но так как русская наука не исчерпывается личностью одного Ломоносова, наши студенты, изучающие русский язык и культуру речи, знакомятся с творчеством и научной деятельностью и других ученых. Мы решили объединить две знаменательные даты в один проект — 300-летие со дня рождения Михаила Ломоносова и 210-летие со дня рождения Владимира Даля. Все ребята с удовольствием готовились к выступлениям, меня порадовало их заинтересованное отношение к истории русской культуры и науки.
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