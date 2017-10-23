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Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке

23 Октября 2017, 11:02 | Владивосток

Елизавета Дружинина войдет в состав жюри Национального конкурса «Краса студенчества России – 2017». Она будет не только оценивать участниц на отборочном и финальном этапах, но также выступит в качестве режиссера танцевальной постановки на заключительном шоу, которое состоится 6 ноября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи приморья, Елизавета – участница телевизионного проекта «Танцы» на телеканале ТНТ, автор комплексной методики и создатель школы «Свободная пластика» в Москве, педагог-хореограф по классическому танцу, джаз-модерну и йоге, актриса, а также эксперт Российской студенческой весны.  

Отметим, организаторы конкурса постепенно приоткрывают завесу тайны о знаменитостях, которые будут проводить и судить мероприятия «Красы студенчества России». Так, ведущим финального шоу станет артист шоу «Однажды в России», участник «Сборной Камызякского края по КВН» Вячеслав Макаров. В состав жюри финального этапа войдет команда КВН «Детективное Агентство «Лунный свет» (ДАЛС). Вице-чемпионы Высшей лиги Клуба Весёлых и Находчивых, белгородцы Филипп Воронин и Тимур Бабъяк, а также известный «камызяк» приедут во Владивосток уже не в первый раз – в сентябре 2016 года команды выступили здесь на Летнем кубке КВН.

В состав жюри финала также войдут ещё несколько известных человек, но организаторы пока сохраняют интригу.

Напомним, конкурс «Краса студенчества России» пройдет с 1 по 6 ноября на базе кампуса ДВФУ. В первые дни состоятся отборочные этапы, по результатам которых будут определены 12 конкурсанток, прошедших в финал. Там девушек ждет еще ряд испытаний.

Вниманию СМИ!

Для аккредитации на мероприятия конкурса необходимо заполнить регистрационную форму и выслать на почту ARNAUT.eo@mail.ru до 26 октября включительно с пометкой в теме письма «Аккредитация – Краса».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: культура  приморье  ДВФУ  квн  студенты  владивосток  Краса студенчества России – 2017 



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