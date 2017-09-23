Биеннале во Владивостоке пройдет в новом формате

Владивосток возродил масштабное и значимое для региона мероприятие – биеннале визуальных искусств

Владивосток вновь представит на своих выставочных площадках новые имена и познакомит гостей и жителей с уникальными образцами современного искусства, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Это девятый по счету фестиваль, который продлится до 20 октября и на котором будет представлено более 100 работ художников из разных стран. Несмотря на то, что биеннале имеет свою историю и, очевидно, сложившиеся традиции, на этот раз он будет работать в совершенно новом формате – существенные изменения претерпела его программа, сменилась команда организаторов, на иных, отличных от предыдущих, принципах сформирован состав участников и кураторов. Впервые во Владивостоке предприняла попытка выстроить это мероприятие по самым высоким мировым стандартам.

- Биеннале начинает новую историю, возникает другая линия развития, - рассказала на пресс конференции куратор фестиваля Юлия КЛИМКО, - поскольку поставлена задача расширить не только культурную жизнь города, но и стать частью культурных процессов, которые проходят на Западе нашей большой страны и недалеко от нас - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где несомненно творческая жизнь очень яркая, имена многих художников звучат громко и где проходят интересные крупные мероприятия. Для нас желания влиться в эти процессы и стать частью этой истории естественны.

Решение этих задач привело к тому, что впервые в истории биеннале во Владивостоке в качестве куратора основной программы была приглашена член организационного комитета Шанхайской биеннале и главный куратор первого государственного музея современного искусства Power Station of Art в Китае Сян Липин, которая имеет опыт организации подобных мероприятий не только в своей стране, но и за ее пределами и входит в список 50 лучших кураторов мира. Она сформулировала тему основной программы и отобрала ее участников. В общей сложности в этой части программы будет представлено 10 проектов, объединенных одной темой.

- Тема биеннале – «Морфология порта», но дублирующее название – «Правила игры», - пояснила концепцию фестиваля Сян Липин. – Мы провели большую работу по изучению персонажей, характерных для портовых городов. И в основном все участники, которые представлены в биеннале, живут и работают именно в таких городах. Для городов характерна конкуренция в самых разных видах, как между людьми, так и между человеком и природой. В портовых городах эта конкуренция более ожесточенная. И для того, чтобы обеспечить условия для выживания в такой среде, нужны правила игры. Порт – это место, в котором многое возникает впервые, предвосхищая подобные явления в других местах.

Стоит отметить, что приглашенные ею участники - признанные во всем мире художники, причем из 10 проектов половина создана в 2017 году. Остальные проекты были показаны раньше на мировых выставочных площадках. Например, известная инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых (Россия — США) «Двадцать способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта», или видео «Энергия покоя» известных перформансистов Марины Абрамович и Улай (Сербия – Германия). Помимо них свои работы во Владивосток привезли Ольга Киселева, Лам Тунгпанга, Фито Сегрера, Бу Цзихуань, Константин Худяков, Александр Киряхно, Евгений Макеев, Константин Бессмертный, Рольф Гобитс и другие. Организаторы мероприятия считают, что такой состав участников удалось привлечь благодаря имени и репутации самой Сян Липин.

Помимо основной программы в биеннале представлены работы художников, в том числе приморских, в рамках двух других программ – параллельной и специальной. Четвертая программа по сути свой является просветительской и включает в себя различные лекции, дискуссии, мастер- классы и другие образовательные мероприятия. «Программа составлена так, что мы не сможем показать все проекты одновременно, они будут открываться постепенно», - отметила Юлия Климко.

Собственно, программа фестиваля оказалась настолько насыщенной, а работ художников представлено столько, что пришлось задействовать практически все существующие в городе выставочные площадки. И даже более того, по словам организаторов, некоторые площадки были использованы в биеннале впервые. Впрочем, для Владивостока эта ситуация не является неожиданной. Больших выставочных площадок, какие имеются, например, в соседних Китае и Корее, в Приморье пока нет. В этом смысле масштаб мероприятия по большому счету опередил возможности региона.

Первоначально выставку планировали провести в одном месте - на набережной Цесаревича. Площадь в 7 тыс. кв. м. позволила бы разместить все представленные работы и раскрыть тему, выстроив единую нить повествования. Но реализовать эти планы все же не удалось, выставку пришлось раздробить, что, кстати, расширило художникам пространство для творчества. Чего только стоят Старый дворик ГУМа или фортификационные сооружения на острове Русском – Ворошиловская батарея и Береговая батарея № XIII, ставшие площадками для инсталляций. Художница Ольга Киселева (Россия- Франция), представляя свой проект «Завоеватели Арктики», отметила, что он находится во многих коллекциях музеев современного искусства, в частности в коллекции норвежской королевы, но во Владивостоке, разместив его в Ворошиловской батареи, удалось представить со своим аспектом конкуренции, тотальной войны. В первый раз работы не просто представлены в музее как интерактивные программы, а вступает в диалог с контекстом и с архитектурой явно.

- Выбор площадок был хороший и многие из них используются впервые, - сказала на пресс конференции Юлия Климко, - тем более есть определенные преимущества, когда выставочные проекты представлены на разных площадках, потому что выстраиваются разные ландшафты и у посетителей есть возможность возвращаться к каким-то проектам неоднократно, более того проводить время и быть частью биеннале дольше, чем один день или одни выходные, которые люди обычно выделяют, чтобы познакомиться с программой.

Об этих преимуществах различных площадок на пресс конференции говорили и другие художники, для которых ситуация во Владивостоке стала новым опытом. «После нескольких дней работы хочу отметить, что это уникальное помещение, и понимая его историческое значение для города, могу сказать, что я никогда ни с чем подобным еще не работала», - отметила художница из Республики Корея Бу Джихён, чья инсталляция «Существование сети» разместилась в Приморской картинной галерее.

Фестивать во Владивостоке помимо программных мероприятий станет еще и площадкой для развития и укрепления культурных связей с различными странами, прежде всего соседними. Участие Ван Шаоцяна, директора Художественного музея провинции Гуандун, не ограничено показом его коллекции картин «Деконструкция и сосуществование». По его словам, миссия заключается, в том числе, в развитии сотрудничества с Приморской картинной галереей, начало которому было положено в 2016 году, когда музей в Гуандуне посетили ее представители.

- Я считаю, что сейчас закладывается начало развития современного искусства на Дальнем Востоке, - отметила Сян Липин. – Подобный путь можно отследить на примере Китая, Шанхая в частности. У нас был период, когда существовала всего одна коммерческая галерея. Но сейчас их количество существенно выросло, причем не только частных галерей, направленных на продажу частных коллекций, но и музеев. Действительно Владивосток станет частью какого-то большого общего целого, частью тех процессов, которые проходят вокруг нас.

Стоит отметить, что такое масштабное мероприятие во Владивостоке финансировали исключительно частные инвесторы и возможным оно стало только благодаря маленькой по численности команде энтузиастов. Участие государства ограничено предоставлением площадок для показа работ художников в государственных учреждениях. Помимо государственных учреждений выставки разместились и на частных площадках.

Елена АБАШЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.