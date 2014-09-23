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Никита Михалков приедет во Владивосток на спецпоезде

23 Сентября 2014, 12:37 | Владивосток

23 сентября на Ярославском вокзале Москвы состоится торжественная церемония, посвященная отправлению в рейс специального кинопоезда "ВГИК-95".

В мероприятии планируют принять участие вице-президент ОАО "РЖД" – генеральный директор ОАО "ФПК" Михаил Акулов, кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, ректор ВГИК, заслуженный работник культуры РФ Владимир Малышев, руководители Министерства культуры РФ.

Специальный "Кинопоезд ВГИК-95" назначен в рамках акции, посвященной празднованию юбилея со дня основания ВГИКа. За 23 дня кинопоезд проследует по маршруту Москва – Владивосток с остановками в российских городах Ярославль, Кострома, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита-2, Хабаровск.

15 октября во Владивостоке состоится торжественное закрытие акции "Кинопоезд ВГИК-95".

Пассажирами поезда станут знаменитые выпускники и мастера ВГИКа, среди которых режиссеры Никита Михалков, Владимир Наумов, Владимир Меньшов, актеры Инна Макарова, Наталья Белохвостикова, Тамара Семина, Александр Михайлов и другие известные артисты, а также студенты ВГИКа.

Проект поддержан Министерством культуры РФ, ОАО "РЖД", администрациями 15 регионов России, Союзом кинематографистов России и другими организациями.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВЖД
Теги: железная дорога  кино 



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Комментарии

  • Псевдоним13:07, 23.09.2014#

    агитатор

  • Alex13:17, 23.09.2014#

    Как в сериале 98 года "зал ожидания".

  • victor 123413:30, 23.09.2014#

    Побираться едут, деньги закончились!

  • 12314:47, 23.09.2014#

    а за чей счёт "банкет" ?! билетики минимум 350 тыров на человека! прям как в анекдоте ". . . я на электричке приехал . . . вон у калитки стоит!

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