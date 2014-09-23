Никита Михалков приедет во Владивосток на спецпоезде

23 сентября на Ярославском вокзале Москвы состоится торжественная церемония, посвященная отправлению в рейс специального кинопоезда "ВГИК-95".

В мероприятии планируют принять участие вице-президент ОАО "РЖД" – генеральный директор ОАО "ФПК" Михаил Акулов, кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, ректор ВГИК, заслуженный работник культуры РФ Владимир Малышев, руководители Министерства культуры РФ.

Специальный "Кинопоезд ВГИК-95" назначен в рамках акции, посвященной празднованию юбилея со дня основания ВГИКа. За 23 дня кинопоезд проследует по маршруту Москва – Владивосток с остановками в российских городах Ярославль, Кострома, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита-2, Хабаровск.

15 октября во Владивостоке состоится торжественное закрытие акции "Кинопоезд ВГИК-95".

Пассажирами поезда станут знаменитые выпускники и мастера ВГИКа, среди которых режиссеры Никита Михалков, Владимир Наумов, Владимир Меньшов, актеры Инна Макарова, Наталья Белохвостикова, Тамара Семина, Александр Михайлов и другие известные артисты, а также студенты ВГИКа.

Проект поддержан Министерством культуры РФ, ОАО "РЖД", администрациями 15 регионов России, Союзом кинематографистов России и другими организациями.

ZRPRESS.RU, Владивосток.