Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Продажа билетов на фильмы "Меридиана" начнется уже на этой недели
Всего в программе фестивале планируется показать 179 фильмов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» в этом году пройдет с 9 по 15 сентября. Однако до церемонии открытия по Приморью отправятся «Кинотуры». У организаторов запланировано более 6 поездок, в том числе, и в отдаленные районы края. Приморцы смогут познакомится с Александром НОСИКОМ, Игорем ПИСЬМЕННЫМ, Евгением ГОРЧАКОВЫМ, Татьяной АБРАМОВОЙ и Андреем ЧАДОВЫМ.
В рамках фестиваля покажут 179 фильмов, распределены они по 23 программам. Почти 50 из них – это дебютные работы. На фестивале покажут 10 мировых и 43 российских премьер. Церемонии открытия и закрытия режиссирует Феликс МИХАЙЛОВ, который привезет в Приморье свою команду. Однако, кто именно станет ведущим пока, неизвестно.
Напомним, что президентом 15-го фестиваля станет актер Сергей ЖИГУНОВ, председателем жюри – кинорежиссер Алла СУРИКОВА. На фестиваль приедет французская актриса Фанни АРДАН. Она проведет мастер-класс, творческую встречу и представит фильм «Диван Сталина», ее режиссерский дебют с Жераром ДЕПАРДЬЕ в главной роли. Из российских звезд на фестиваль приедет актриса Лия АХЕДЖАКОВА. Она выступит в одной шести антреприз, которые в рамках кинофорума пройдут на сцене театра им. Горького.
Кроме этого, организаторы фестиваля сказали, что в настоящее время ведутся переговоры по приезду Памелы АНДЕРСОН.
Новости тематики
- Продажа билетов на фильмы "Меридиана" начнется уже на этой недели
- Во Владивостоке объявили полную программу Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Рыбы-лягушки в Приморском океанариуме обзавелись потомством(ФОТО)
- Новая партия тропических рыб в Приморском океанариуме прошла адаптацию
- Во Владивостоке началась подготовка к XV международному кинофестивалю АТР "Меридианы Тихого"
- Во Владивостоке откроют аллею "Океан Звезд"
- "Артэтаж" во Владивостоке предстал в обновленном облике (фото)
- "Мумий Тролль" выступит во Владивостоке 4 августа
- Владивостокцев схватили за язык (фото)
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
Новости раздела
- Продажа билетов на фильмы "Меридиана" начнется уже на этой недели
- Во Владивостоке объявили полную программу Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- V-ROX с Tele2 - на всю страну
- Снятый в Приморье фильм выходит в широкий прокат в сентябре
- Рыбы-лягушки в Приморском океанариуме обзавелись потомством(ФОТО)
- Новая партия тропических рыб в Приморском океанариуме прошла адаптацию
- Во Владивостоке пройдет фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- В июне Приморский океанариум принял рекордное число гостей
- Во Владивостоке началась подготовка к XV международному кинофестивалю АТР "Меридианы Тихого"
- Сезон уличных мероприятий во Владивостоке открыли ярмаркой и концертом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Построенный еще к саммиту АТЭС, но так и не заработавший завод "Хендэ Электросистемы" нашел нового владельца
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Россияне потянулись в обменники
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Одним телеканалом в телевизорах приморцев стало меньше
- На "дальневосточном гектаре" можно делать все, что "не запрещено"
- С космодрома Восточный запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован на осень
- Минобороны, Росгвардия и ФСБ получили от Путина право изымать любые нужные им земельные участки