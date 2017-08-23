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Продажа билетов на фильмы "Меридиана" начнется уже на этой недели

23 Августа 2017, 15:30 | Владивосток

Всего в программе фестивале планируется показать 179 фильмов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» в этом году пройдет с 9 по 15 сентября. Однако до церемонии открытия по Приморью отправятся «Кинотуры». У организаторов запланировано более 6 поездок, в том числе, и в отдаленные районы края. Приморцы смогут познакомится с Александром НОСИКОМ, Игорем ПИСЬМЕННЫМ, Евгением ГОРЧАКОВЫМ, Татьяной АБРАМОВОЙ и Андреем ЧАДОВЫМ.

В рамках фестиваля покажут 179 фильмов, распределены они по 23 программам. Почти 50 из них – это дебютные работы. На фестивале покажут 10 мировых и 43 российских премьер. Церемонии открытия и закрытия режиссирует Феликс МИХАЙЛОВ, который привезет в Приморье свою команду. Однако, кто именно станет ведущим пока, неизвестно.

Напомним, что президентом 15-го фестиваля станет актер Сергей ЖИГУНОВ, председателем жюри – кинорежиссер Алла СУРИКОВА. На фестиваль приедет французская актриса Фанни АРДАН. Она проведет мастер-класс, творческую встречу и представит фильм «Диван Сталина», ее режиссерский дебют с Жераром ДЕПАРДЬЕ в главной роли. Из российских звезд на фестиваль приедет актриса Лия АХЕДЖАКОВА. Она выступит в одной шести антреприз, которые в рамках кинофорума пройдут на сцене театра им. Горького.

Кроме этого, организаторы фестиваля сказали, что в настоящее время ведутся переговоры по приезду Памелы АНДЕРСОН.

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Теги: кинофестиваль  кино  Меридианы Тихого 



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