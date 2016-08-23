Во Владивостоке открылась выставка литографии Андри де Тулуз-Лотрека

15 июля в главном здании Приморской государственной картинной галереи прошло торжественное открытие выставки литографии Анри де Тулуз-Лотрека "Paris,Paris...". Как сообщает корреспондент «Золотого Рога», жителям и гостям города впервые представилась возможность увидеть творчество художника.

Анри де Тулуз-Лотрек, художник с короткой и трагической судьбой, оставивший гигантский вклад в истории мирового искусства как представитель направления «постимпрессионизм». Многие считали его излишне публичным человеком. Говорили, что жизнь этого художника пестра, как наряды танцовщиц кабаре «Мулен Руж». Его работы откровенны, они отражают всю суть богемной жизни, ее неприглядное лицо, спрятанное за изящным блеском.

Директор "Альянс-Франсез Владивосток" Никитина Елена Борисовна:

"То, что сделал Лотрек-это потрясающе!Это такое наследие! Мы благодарим, что можем с этим познакомиться воочие, что нам не нужно никуда ехать."

Всего на выставке представлено 52 литографии. Среди них афиши танцовщиц, певиц и знаменитая цирковая серия. Беглые зарисовки Лотрека дают почувствовать, как он жил и работал в эпоху "La Belle Epoque". Выставка показывает три этапа творчества художника: молодость, зрелость и поздний период творчества Анри де Тулуз-Лотрека.

Директор Приморской картинной галереи Алёна Алексеевна Даценко:

"Оригиналов работ Лотрека не так много в стране, поэтому данная выставка для многих будет открытием."

Познакомиться с творчеством художника пришли ценители искусства разных возрастов. Среди них были и совсем юные жители города.

Те,кто не успел посетить выставку, не спешите огорчаться. Она продлится до 4 сентября. Организаторы обещают, что на протяжении всей работы выставки будут проводиться различные интересные мероприятия.

Богачёва Дарья. Газета «Золотой Рог», Владивосток

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