Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток догоняет Москву по количеству центров современной культуры
Судя по количеству посетителей, ЦСК «Хлебозавод» не менее популярен, чем бывшая на его месте булочная «Сдобушка»
Некоторые жители Владивостока до сих пор болезненно реагируют на открытие центра современной культуры «Хлебозавод» на месте старой доброй «Сдобушки» (ул. Семеновская, 9). Но если посмотреть на концепцию заведения под другим углом, становится понятно, что духовная пища не менее популярна среди владивостокцев, чем сдобные вкусняшки. Выставка «Открытие, Открытие», площадка для проведения творческих мероприятий, книжный магазин с редчайшими для Владивостока изданиями - все эти элементы ЦСК «Хлебозавод» привлекают внимание широкой и разновозрастной публики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Мероприятий, организованных группой увлеченных молодых кураторов, в «Хлебозаводе» хоть отбавляй. С середины апреля по середину августа действует постоянная экспозиция с оригинальным названием «Открытие, Открытие» и поражающими воображением экспонатами, привезенными со всего мира.
Андрей Василенко, куратор выставки: Данный выставочный проект есть попытка осмыслить символическую природу научного знания, обращаясь к тому, что недоступно чувственному опыту.” Интерактивные инсталляции из Кореи, Испании и России, многоканальная видеоинсталляция из Аргентины, американская серия фотографий, звуковой кинетический объект – даже сами названия арт-объектов говорят о том, что это выставка мирового уровня, отличная от всего, что Приморский край видел прежде. Главный куратор «Хлебозавода» Ольга Бурасова заметила, что одна из главных ее профессиональных задач - поиск интересных и подходящих контексту конкретной выставки работ по всему миру. По мнению Ольги, это не представляет особой сложности с развитием технологий массовых коммуникаций.
Кроме постоянной экспозиции со времени открытия музея в «Хлебозаводе» были проведены более десятка творческих встреч, кинопоказов и серий открытых лекций для взрослых и детей. В этом месяце в ЦСК идет курс лекций писателя и преподавателя ДВФУ Максима Жука об экзистенциализме в литературе. Курс оказался настолько востребованным, что посадочные места на него заканчиваются за полчаса до начала, и слушатели в несколько рядов выстраиваются у входа, чтобы приобщиться к прекрасному. Открытые лекции проводятся каждый четверг июля (и возможно в начале августа). Лектор рассматривает разные концепты некоторых писателей-экзистенциалистов XX века. Например, на прошлой лекции речь шла о «Повелителе мух» и других произведениях У. Голдинга, а 26 июля, будет проведена лекция о Д. Фаулсе, после - о Дж. Сэддинджере. В июле также запускается совместный проект ЦСК «Хлебозавод» и ведущего центра современного искусства «Гараж» (г. Москва), во время которого пройдут кинопоказы на тему «Искусство в кино».
На первый взгляд, посетителю ЦСК «Хлебозавод» может броситься в глаза некая преемственность от московских центров современного искусства. Это происходит не только из-за схожести минималистичных интерьеров и атмосферы всего происходящего, но, по большей части, из-за идентичности размещенных на стеллажах изданий гуманитарной и искусствоведческой направленности. Нон-фикшн из издательств Ad Marginem, Corpus, НЛО («Новое литературное обозрение»), и других, а также русская и зарубежная периодика довольно популярны в столице, но ранее не распространялись в книжных магазинах Приморья. Теперь у жителей Владивостока появился шанс покупать свежие бумажные издания о моде, искусстве, медийном пространстве, дизайне, музыке и других направлениях современной культуры.
Фото Марии Хоменко
Клавдия ЧЕРНИЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Владивосток догоняет Москву по количеству центров современной культуры
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
- Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки
Новости раздела
- Владивосток догоняет Москву по количеству центров современной культуры
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм