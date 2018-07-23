Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю

Судя по количеству посетителей, ЦСК «Хлебозавод» не менее популярен, чем бывшая на его месте булочная «Сдобушка»

Некоторые жители Владивостока до сих пор болезненно реагируют на открытие центра современной культуры «Хлебозавод» на месте старой доброй «Сдобушки» (ул. Семеновская, 9). Но если посмотреть на концепцию заведения под другим углом, становится понятно, что духовная пища не менее популярна среди владивостокцев, чем сдобные вкусняшки. Выставка «Открытие, Открытие», площадка для проведения творческих мероприятий, книжный магазин с редчайшими для Владивостока изданиями - все эти элементы ЦСК «Хлебозавод» привлекают внимание широкой и разновозрастной публики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Мероприятий, организованных группой увлеченных молодых кураторов, в «Хлебозаводе» хоть отбавляй. С середины апреля по середину августа действует постоянная экспозиция с оригинальным названием «Открытие, Открытие» и поражающими воображением экспонатами, привезенными со всего мира.





Андрей Василенко, куратор выставки: Данный выставочный проект есть попытка осмыслить символическую природу научного знания, обращаясь к тому, что недоступно чувственному опыту.” Интерактивные инсталляции из Кореи, Испании и России, многоканальная видеоинсталляция из Аргентины, американская серия фотографий, звуковой кинетический объект – даже сами названия арт-объектов говорят о том, что это выставка мирового уровня, отличная от всего, что Приморский край видел прежде. Главный куратор «Хлебозавода» Ольга Бурасова заметила, что одна из главных ее профессиональных задач - поиск интересных и подходящих контексту конкретной выставки работ по всему миру. По мнению Ольги, это не представляет особой сложности с развитием технологий массовых коммуникаций.







Кроме постоянной экспозиции со времени открытия музея в «Хлебозаводе» были проведены более десятка творческих встреч, кинопоказов и серий открытых лекций для взрослых и детей. В этом месяце в ЦСК идет курс лекций писателя и преподавателя ДВФУ Максима Жука об экзистенциализме в литературе. Курс оказался настолько востребованным, что посадочные места на него заканчиваются за полчаса до начала, и слушатели в несколько рядов выстраиваются у входа, чтобы приобщиться к прекрасному. Открытые лекции проводятся каждый четверг июля (и возможно в начале августа). Лектор рассматривает разные концепты некоторых писателей-экзистенциалистов XX века. Например, на прошлой лекции речь шла о «Повелителе мух» и других произведениях У. Голдинга, а 26 июля, будет проведена лекция о Д. Фаулсе, после - о Дж. Сэддинджере. В июле также запускается совместный проект ЦСК «Хлебозавод» и ведущего центра современного искусства «Гараж» (г. Москва), во время которого пройдут кинопоказы на тему «Искусство в кино».





На первый взгляд, посетителю ЦСК «Хлебозавод» может броситься в глаза некая преемственность от московских центров современного искусства. Это происходит не только из-за схожести минималистичных интерьеров и атмосферы всего происходящего, но, по большей части, из-за идентичности размещенных на стеллажах изданий гуманитарной и искусствоведческой направленности. Нон-фикшн из издательств Ad Marginem, Corpus, НЛО («Новое литературное обозрение»), и других, а также русская и зарубежная периодика довольно популярны в столице, но ранее не распространялись в книжных магазинах Приморья. Теперь у жителей Владивостока появился шанс покупать свежие бумажные издания о моде, искусстве, медийном пространстве, дизайне, музыке и других направлениях современной культуры.

Фото Марии Хоменко

Клавдия ЧЕРНИЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.