Артисты Мариинского театра устроили флэшмоб на форуме PITE

Приморская сцена Мариинского театра становится объектом событийного туризма. В рамках выставки PITE артисты Приморской сцены Мариинского театра представили участникам и гостям туристского форума предстоящую премьеру - оперу В.-А. Моцарта "Волшебная флейта". Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Волшебная флейта» - последняя опера великого австрийского композитора, 260-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Жанр этого произведение можно определить скорее как зингшпиль - опера с диалогами и речитативами. На Приморской сцене «Волшебную флейту» ставит французский режиссёр Ален МАРАТРА. Он уже руководил переносом спектакля «Любовь к трём апельсинам» с петербургской сцены во Владивосток, теперь переносит спектакль «Волшебная флейта». Но это не значит, что ничего нового он не привнёс, наоборот, Ален говорит о том, что спектакль будет несколько отличаться от постановки в Петербурге. Как и в спектакле «Любовь к трём апельсинам» большое внимание уделено интерактивному общению артистов с публикой, поэтому действие иногда будет переноситься в зал.

Приморская сцена Мариинского театра является привлекательным объектом культурного туризма. Во Владивостоке уже выступили артисты мирового уровня такие, как Ульяна ЛОПАТКИНА, Мария ГУЛЕГИНА, Дмитрий МАСЛЕЕВ, Август АМОНОВ, Игорь КОЛБ, Сергей СКОРОХОДОВ и многие другие, что, конечно же, привлекает иностранных туристов. Например, пассажиры лайнера Costa Victoria (более 400 человек) посетили балет "Жар-птица". А сейчас Приморская сцена готовит международный фестиваль с участием музыкантов из стран АТР и ведущих солистов Мариинского театра. Фестиваль пройдет с 30 июля по 10 августа.

Премьера состоится 27, 28 мая и 4 июня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.