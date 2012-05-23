Во Владивостоке галерея "Арка" представляет "Суровую романтику Севера" Ивана Рыбачука

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. Во Владивостоке с 24 мая в галерее «Арка» начинает свою работу выставка живописи Ивана Рыбачука «Суровая романтика севера» из коллекции наследников художника. У зрителя появится возможность увидеть из коллекции наследников 70 этюдов, которые раньше никогда и нигде не экспонировались.

Иван Васильевич Рыбачук – Народный художник России, почетный академик Российской академии художеств, легенда Дальнего Востока и всенародный любимец. В творческой биографии Ивана Васильевича 8 персональных выставок, две из которых прошли в Москве, с успехом и признанием, как со стороны зрителя, так и со стороны коллег, арт - критиков и искусствоведов. Иван Васильевич Рыбачук был крайне трудолюбивым художником, большинство его работ уже были показаны, описаны и запечатлены в каталогах и буклетах. В галерее «Арка» у зрителя появится возможность увидеть из коллекции наследников 70 этюдов, которые раньше никогда и нигде не экспонировались.

Начало творческого пути И.В.Рыбачука приходится на послевоенные годы. Он получил образование в художественных училищах Благовещенска и Владивостока. Можно с уверенностью сказать, что Иван Васильевич – прямой наследник репинской традиции в живописи, поскольку одним из его наставников был ученик Ильи Репина – Пётр Евстафьев. Основными сюжетами картин Рыбачука были виды Чукотки, Камчатки, Сахалина, и Курильских островов. Художник особое внимание уделял портретам своих современников: рыбакам, морякам, пограничникам, представителям малочисленных народов Дальнего Востока. Более того, Иван Васильевич Рыбачук был первым художником, который совершил живописное открытие Севера Дальнего Востока. В 1947 году художник впервые попал на Чукотский север. С тех пор в русском изобразительном искусстве появился Мастер, которому оказалось под силу охватить огромный художественный мир Севера, его людей, его природные красоты.

Виталий Ильич Кандыба, кандидат искусствоведения, арт-критик, писал в свое время об И.В. Рыбачуке: «На произведениях Ивана Васильевича лежит печать неповторимой свежести первооткрывательского обращения к теме Севера… Тундра, море - место жизни и труда аборигенов - монументальные природные стихии. Оленевод, зверобой, каюр действуют в изначально необыкновенных для нас обстоятельствах заполярной жизни один на один с первобытной природой. А она ничему не дает утончиться - ни характерам, ни укладу, ни людским отношениям. Все и вся здесь крупного помола… Но обобщение никогда не отменяло в его образах аборигенов личностную единичность каждого из них, человеческая неповторимость им подчеркивается сильнее родовых примет этноса. А тундра у него всегда была тундрой определенного места где-нибудь у Анадыря, долины Камчатки. И.В.Рыбачук слишком жизнелюбив, чтобы живой Север, данный тебе на радость и любование, разменять на умозрительный, знаковый Север… Художник всю жизнь предпочитал в живописи сотворчество в добром согласии с природой. Поэтому образность у него мягкая, бережная, а не форсированная и эгоцентричная. В нем всегда присутствовала коренная основа типичного русского художника - душевность. И она, как вешнее половодье, затопляет все его северные мотивы, согревая их сердечным теплом, окрашивает его взаимоотношения с людьми Севера, осеняет даже безлюдные пространства снегов… И.В.Рыбачук - слишком свой человек на Севере, чтобы романтически соблазнять экзотизмами северного существования. "Север - мой дом", - так он может выразить свое самочувствие в высоких широтах. И художник И.В.Рыбачук относится к Северу художнически - как к источнику уникальной красоты в природе. И она, как грань неисчерпаемой красоты Божьего мира, магнитом тянет его к себе вот уже десятилетия».

Выставка продлится до 9 июня 2012 года.

Arkagallery.ru



