Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные

В предстоящие выходные и праздничные дни – 23 - 26 февраля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

23 февраля в 12 часов – торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В мероприятии примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности. Вход свободный.

23 февраля в 12:20 - возложение цветов к стеле «Город воинской славы» в память о владивостокцах, которые отдали жизни за мирное небо над головой, на центральной площади города. Вход свободный.

23 февраля в 12:30 - выставка военной техники и вооружения на центральной площади Владивостока.Вход свободный.

23 февраля в 12:30 - на центральной площади Владивостока всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Для участников мероприятия подготовлено 1 500 порций каши.Вход свободный.

23 февраля в 14 часов - в амфитеатре набережной Спортивной гавани начнётся праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается». Со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями тематические музыкальные композиции – «Битва под Москвой», «Тихо в океане Тихом», «Пусть войны не будет», «На побывку едет» и многие другие. Вход свободный.

25 февраля в 10:30 - «Школа читателя» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

25 февраля в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

25 февраля в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино»: просмотр и обсуждение фильма «Туманность Андромеды» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.

25 февраля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

25 февраля в 13 часов – экологическое мероприятие «Чудеса за Полярным кругом» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.

25 февраля в 14 часов – широкую Масленицу отметят в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке между домами 9 – 19 по ул. Анны Щетининой. Здесь пройдёт выступление творческих коллективов «Горлица», «Улыбка», «Рябинушка». Также в программе - народные игры, молодецкие забавы, весёлые хороводы и сжигание чучела Масленицы. Вход свободный.

25 февраля в 14 часов – «Школа читателя» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

25 февраля в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

25 февраля в 16 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73).Вход свободный.

26 февраля в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

26 февраля в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

26 февраля в 12 часов – мастер-класс по ораторскому искусству в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

26 февраля в 13 часов – городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани. Горожан ждёт театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Так, на сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». С широкой Масленицей жителей и гостей города поздравят вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор «Русская песня», хор «Улыбка» и другие артисты. Вход свободный.

26 февраля в 14 часов – лекция о герое комиксов «Росомаха» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

26 февраля в 14 часов – Масленицу отметят на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103). Здесь состоится концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы. Вход свободный.

26 февраля в 14 часов – литературно-музыкальное мероприятие «Содружество муз» (18+) в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.

26 февраля в 14 часов – поэтический час «Мы с приятелем вдвоём» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

26 февраля в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.

26 февраля в 15 часов - игра «Что? Где? Когда?» (18+) в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

26 февраля в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный

Спортивные мероприятия:

26 февраля в 13 часов - во Владивостоке (ул. Уборевича, 20 а, Дом радио) состоится чемпионат города по трикингу. Мероприятие пройдет при поддержке администрации приморской столицы и общественной организации по развитию трикинга в городе Владивосток. Вход свободный.