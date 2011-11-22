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Марина Маруш приглашает приморцев в фотопутешествие в "Париж и не только"
С 21 по 23 октября во Владивостоке в Приморской государственной картинной галереи состоится персональная выставка-продажа фотографий приморского фотохудожника Марины Маруш «Париж и не только…».
В экспозиции - 60 лучших ее работ: удивительные виды Парижа, пейзажи, классические и абстрактные натюрморты и жанр ню.
Фотографии Марины Маруш – оригинальный взгляд на обычные, казалось бы вещи. Каждая фоторабота – это воплощение авторской идеи. Аура фотографий наполнена доброй энергетикой и вдохновением. Выставка отражает романтичное настроение времен года Парижа и Владивостока.
Досье: Марина Маруш - творческий псевдоним. Коренная жительница Владивостока. Профессиональный фотограф с 2004 года. Основное направление работы – авторская фотосессия. Принимала участие в городских фотовыставках: 2006 г. – выставка молодых художников Приморья «Фуникулер» - работа «Девять лиц одной души» (9 автопортретов); 2007 г. – Краевой фестиваль молодежной фотографии «Пространство» (2 работы – «Натюрморт», «Уютный уголок»).
Выставка-продажа художественных фотографий Марины Маруш будет проходить в Приморской картинной галерее (Партизанский пр-т, 12, тел: 2 72- 72- 81
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