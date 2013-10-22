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Новый символ Приморья – театр "высшей лиги"
Празднование 75-летнего юбилея Приморья во Владивостоке оказалось тесно переплетено с дебютом Приморского театра оперы и балета в жизни Владивостока, России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ввод в эксплуатацию современного здания театра у моста через Золотой Рог стал достойным эхом саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.
И театр с этой миссией справился достойно. Как написал в книге пожеланий губернатор Приморья Владимир Миклушевский: «Сегодня мы стали свидетелями появления нового символа Приморья – театра оперы и балета». Постановка знаменитой оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в канун юбилея края, 18 октября, в стенах современного здания это подтвердила. В том большая заслуга художественного руководителя нового театра - он же был дирижером премьерного спектакля - Антона ЛУБЧЕНКО. А ведь собственная труппа была сформирована буквально за полгода. И какая!
Зрители в этом убедились с первых звуков, поднявшихся из оркестровой ямы, с первой ноты сопрано, прозвучавшего со сцены. Оперную постановку «Евгений Онегин» исполнили собственные хор, оркестр и солисты Приморского краевого театра оперы и балета – Алексей Костюк, Татьяна Макарчук, Ирина Колодяжная, Светлана Рожок, Сергей Плешивцев. Художник-постановщик – Вячеслав Окунев (Михайловский театр). Режиссер-постановщик – Алексей Степанюк (Мариинский театр). Хореограф теперь уже Приморского краевого театра оперы и балета – Айдар Ахметов. А всем этим руководил Антон Лубченко, которому солисты по праву передали свои букеты зрительской признательности. Он инсценировал первую оперную постановку на новой сцене, собрав классный состав.
Надо отдать должное, в здании, построенном в модернистском стиле «куб в кубе» - из стекла и металла, звучала настоящая русская классика в своих лучших традициях, без этих новомодных передергиваний старых спектаклей. Как подчеркнул и художественный руководитель Антон Лубченко: «Уникальность нашего театра именно в том, что он находится во Владивостоке и является культурным окном в Азию и культурным окном из Азии к нам». Недаром в состав балетной труппы театра вошли артисты из Японии и Бразилии.
О том же «импульсе культурному развитию региона» в своем видеопоздравлении приморцам и труппе театра сказал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, пообещав приехать в 2014 году: «Я и вся труппа Мариинского театра хотим приехать во Владивосток на гастроли. Наша вторая сцена – «Мариинка 2» - открылась три месяца назад, и сегодня наши театры – самые современные в России».
И если вам не повезло попасть на первую премьеру, не расстраивайтесь, руководитель театра Антон Лубченко пообещал: «Мы будем продолжать работать, приглашать других звезд, нам будет чем удивить гостей театра». Обещают, что скоро появятся билеты на следующие постановки. Уже в ноябре зрители смогут посетить «Вечера классической хореографии» с участием балетной труппы театра.
Елена БЕЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Татьяны Грозецкой.
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