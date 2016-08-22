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Во Владивостоке пройдет праздничный концерт, посвященный Дню российского флага
22 Августа 2016, 10:00 | Владивосток
Праздничный концерт с выступлением творческих коллективов и исполнителей пройдёт сегодня, 22 августа, во Владивостоке. На красочное мероприятие приглашаются все желающие.
Как рассказали Деловой газете "Золотой Рог" в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, сегодня в 16 часов на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани начнётся праздничный концерт, посвященный Дню российского флага.
На сцену выйдут вокальный ансамбль «Купола», группа «VIA Блэк Джек», танцевальный ансамбль «Resistance», а также солисты Степан Гапонов, Ксения Черних, Евгений Чередниченко и другие.
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