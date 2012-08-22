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«Владивосток гостеприимный» приглашает всех
Во Владивостоке работает большой культурный проект «Владивосток гостеприимный». Организатор – администрация города. Цель проекта – представить богатые творческие силы нашего города, а также создать для горожан и гостей Владивостока отличное летнее праздничное настроение в преддверии саммита АТЭС.
«Владивосток гостеприимный» - это яркий спектр концертов, творческих конкурсов, выступлений артистов разных жанров, мастер-классов. Проект работает по трем направлениям: «Владивосток поющий», «Владивосток танцующий» и «Город мастеров».
Например, в Адмиральском сквере регулярно выступает замечательный профессиональный музыкальный коллектив - оркестр «Влад – брасс» под руководством Андрея ВОРОНОВА. Здесь всегда звучат знакомые с детства мелодии – знакомые для старшего поколения, а вот для молодежи они могут стать настоящим открытием.
Каждые выходные на Спортивной гавани организуются выступления и творческие конкурсы различных молодежных коллективов. К примеру, в минувшую субботу прошли показательные выступления танцевальных школ Владивостока, а также соревнования по танцевальным направлениям – участники называют их баттлами. Здесь и хип-хоп, и брейк-данс, и фанк, и другие современные энергичные и яркие направления. 19 августа прошел альтернативный музыкальный фестиваль RockWave.
И такие различного рода музыкальные и танцевальные мероприятия проходят каждые выходные.
Также в Спортивной гавани работает «Город мастеров», где владивостокские умельцы представляют изделия декоративно-прикладного творчества - мягкие игрушки, текстильных кукол, подушки, вышивку, вязание, изделия из бересты, украшения из кожи и дерева, мыло и многое другое, а также проводят мастер-классы.
Участниками «Владивостока гостеприимного» могут стать все жители и гости города.
«Золотой Рог».
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