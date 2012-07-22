www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Юбилейный владивостокский МКФ "Меридианы Тихого" ждет таланты на кинопробы

22 Июля 2012, 03:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Продолжается прием заявок в программу «Кинопроба» X Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году традиционная «Кинопроба» немного изменится и станет частью большой образовательной программы, в которую войдут семинары, мастер-классы, а также показы дебютных картин режиссеров, уже сегодня занявших ведущее положение на международной сцене.

Фильмы, присланные на «Кинопробу» рассмотрят и обсудят на специальных мастер-классах, под руководством кинорежиссера и директора МКФ Capalbio Cinema – Томмасо Моттола и известной норвежской актрисы Гёрильд Мёсет.

«Мы решили отказаться от какой-то конкретной специализации и просто объявить конкурс под эгидой «Мой фестиваль» на лучший короткометражный или полнометражный фильм, не ограничивая участников в теме или жанре», – поделился Андрей Василенко, куратор программы «Кинопроба» X МКФ «Меридианы Тихого». – Юбилейный кинофестиваль предоставит массу возможностей для самореализации и получения новых знаний тем, кто только делает первые шаги в кино или еще только собирается связать свою жизнь с этим искусством».

Победитель «Кинопробы 2012» будет награжден поездкой на МКФ в Пусан (Южная Корея).

Пусанский международный кинофестиваль, существует с 1996 года и специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров. Это одно из центральных кинематографических мероприятий Азиатского-Тихоокеанского региона.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте и отправить фильм в формате DVD по следующему адресу: Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 15А

Окончание приема заявок 20 августа 2012 г. Пресс-секретарь X МКФ «Меридианы Тихого» - Елизавета Олофинская.

Тел.: 241 11 28,

Сот.: 8 914 343 6872;

Сайт: http://vladivostokfilmfestival.ru.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru