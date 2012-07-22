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Юбилейный владивостокский МКФ "Меридианы Тихого" ждет таланты на кинопробы
ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Продолжается прием заявок в программу «Кинопроба» X Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году традиционная «Кинопроба» немного изменится и станет частью большой образовательной программы, в которую войдут семинары, мастер-классы, а также показы дебютных картин режиссеров, уже сегодня занявших ведущее положение на международной сцене.
Фильмы, присланные на «Кинопробу» рассмотрят и обсудят на специальных мастер-классах, под руководством кинорежиссера и директора МКФ Capalbio Cinema – Томмасо Моттола и известной норвежской актрисы Гёрильд Мёсет.
«Мы решили отказаться от какой-то конкретной специализации и просто объявить конкурс под эгидой «Мой фестиваль» на лучший короткометражный или полнометражный фильм, не ограничивая участников в теме или жанре», – поделился Андрей Василенко, куратор программы «Кинопроба» X МКФ «Меридианы Тихого». – Юбилейный кинофестиваль предоставит массу возможностей для самореализации и получения новых знаний тем, кто только делает первые шаги в кино или еще только собирается связать свою жизнь с этим искусством».
Победитель «Кинопробы 2012» будет награжден поездкой на МКФ в Пусан (Южная Корея).
Пусанский международный кинофестиваль, существует с 1996 года и специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров. Это одно из центральных кинематографических мероприятий Азиатского-Тихоокеанского региона.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте и отправить фильм в формате DVD по следующему адресу: Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 15А
Окончание приема заявок 20 августа 2012 г. Пресс-секретарь X МКФ «Меридианы Тихого» - Елизавета Олофинская.
Тел.: 241 11 28,
Сот.: 8 914 343 6872;
Сайт: http://vladivostokfilmfestival.ru.
«Золотой Рог».
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