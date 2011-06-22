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День молодежи во Владивостоке: танцы, музыка и бесплатный Wi-Fi

22 Июня 2011, 23:52 | Владивосток

27 июня, в понедельник, Владивосток будет отмечать День молодежи. С утра до вечера на центральной площади города будет яркое грандиозное действо.

Все, что только есть в молодежной среде увлекательного, представят там. Это будет коктейль из всех существующих экстремальных увлечений молодежи, танцевальных и музыкальных направлений. Подарком для виновников торжества станет бесплатный Wi-Fi на всей территории площади. Обмениваться с друзьями фото и видео, выкладывать их в социальные сети можно будет прямо с места событий.

Молодежный праздник проводится при поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В этом году праздник станет самой веселой и яркой презентацией всего того, чем сегодня увлекается молодежь.

С 12:00 до 14:00 на площади свои видео-визитки покажут волонтеры, экологи, патриотические клубы, ролевики-рыцари, пажеский корпус, девчонки-чирлидеры и многие другие. Презентации будут чередоваться с выступлениями лучших творческих молодежных коллективов и солистов города.

С 14:30 до 17:00 свое мастерство продемонстрируют неформальные и андеграундные молодежные субкультуры Владивостока: скейтеры, паркурщики, вело-экстремалы, роллеры и другие. Пришедшей на праздник молодежи они поведают о фишках своих увлечений, каких-то особых "ритуалах", философии.

Параллельно на тему "Такой город мне нравится!" начнут творить графитчики.

Объединения "бомберов" будут рисовать на расставленных по всему периметру площади бочках. В это время на сцене - состязания танцоров R&B. С 17:00 на праздничной сцене веселая и находчивая молодежь будет сражаться за кубок Владивостока по КВН. Победители заберут главный приз - ноутбук. Планируются выступления победителей премии Vladivostok Awards.

С 19:00 до 20:00 празднование Дня молодежи начнет плавно переходить в дискотеку в стиле Open Air под песни финалистов городского вокального проекта "Океанский проспект". После них разгоряченную танцами молодежь возьмут на себя рок-исполнители. Более двух часов на главной сцене будут выступать лучшие рок-группы города. В 22:30 - апофеоз молодежного праздника - фейерверк.

Приятный подарок в виде бесплатного Интернета на всей территории площади молодежи сделала компания "Востоктелеком".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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