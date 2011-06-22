Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
День молодежи во Владивостоке: танцы, музыка и бесплатный Wi-Fi
27 июня, в понедельник, Владивосток будет отмечать День молодежи. С утра до вечера на центральной площади города будет яркое грандиозное действо.
Все, что только есть в молодежной среде увлекательного, представят там. Это будет коктейль из всех существующих экстремальных увлечений молодежи, танцевальных и музыкальных направлений. Подарком для виновников торжества станет бесплатный Wi-Fi на всей территории площади. Обмениваться с друзьями фото и видео, выкладывать их в социальные сети можно будет прямо с места событий.
Молодежный праздник проводится при поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В этом году праздник станет самой веселой и яркой презентацией всего того, чем сегодня увлекается молодежь.
С 12:00 до 14:00 на площади свои видео-визитки покажут волонтеры, экологи, патриотические клубы, ролевики-рыцари, пажеский корпус, девчонки-чирлидеры и многие другие. Презентации будут чередоваться с выступлениями лучших творческих молодежных коллективов и солистов города.
С 14:30 до 17:00 свое мастерство продемонстрируют неформальные и андеграундные молодежные субкультуры Владивостока: скейтеры, паркурщики, вело-экстремалы, роллеры и другие. Пришедшей на праздник молодежи они поведают о фишках своих увлечений, каких-то особых "ритуалах", философии.
Параллельно на тему "Такой город мне нравится!" начнут творить графитчики.
Объединения "бомберов" будут рисовать на расставленных по всему периметру площади бочках. В это время на сцене - состязания танцоров R&B. С 17:00 на праздничной сцене веселая и находчивая молодежь будет сражаться за кубок Владивостока по КВН. Победители заберут главный приз - ноутбук. Планируются выступления победителей премии Vladivostok Awards.
С 19:00 до 20:00 празднование Дня молодежи начнет плавно переходить в дискотеку в стиле Open Air под песни финалистов городского вокального проекта "Океанский проспект". После них разгоряченную танцами молодежь возьмут на себя рок-исполнители. Более двух часов на главной сцене будут выступать лучшие рок-группы города. В 22:30 - апофеоз молодежного праздника - фейерверк.
Приятный подарок в виде бесплатного Интернета на всей территории площади молодежи сделала компания "Востоктелеком".
Новости тематики
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
Новости раздела
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Приморцев будут лечить арт-терапией
- Чуркинские па-де-де
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя