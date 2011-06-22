Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В библиотеках Владивостока пройдут тренинги по профилактике наркомании среди детей
В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня, в муниципальных библиотеках Владивостока в рамках программы "Я выбираю жизнь" пройдет ряд мероприятий.
Так, 23 июня в 10 часов в библиотеке №7 (ул.В.Терешковой, 23; тел.: 27-37-84) для детей пришкольного лагеря школы №59 и 24 июня в 10:30 в библиотеке №8 (ул.Приморская, 8; тел.: 61-24-30) для ребят из школы №35 пройдет практический тренинг "Пока беда не постучалась в дом".
К слову, подобный тренинг уже не раз проводился в группах читателей младшего и среднего школьного возраста. Дети легко включаются в игру, которая имеет глубокий смысл и заряжает позитивным мышлением. Со школьниками проведут беседу-диалог "Почему это опасно?", далее пройдут практические игры-тренинги под названием "Пятерка - за сопротивление: играют все":
- игра 1 "Зеркало" - способствует повышению самооценки детей;
- игра 2 "Паутинка" - учит доверять миру, умению общаться;
- игра 3 "Поменяйся местами" - учит понимать другого человека;
- игра 4 "Изобрази эмоцию".
С ребятами будет проведена беседа на тему опасности наркотиков. На практическом занятии "Как сказать "Нет!" детям покажут, как убедительно отказываться от предложения употребить психотропные вещества.
Помимо этого, 23 июня в 13:30 в библиотеке №11 им. И. У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 44-02-94) будет проведён урок-дискуссия "Мы выбираем жизнь" с показом электронной презентации "На игле…".
Новости тематики
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
- Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона