В библиотеках Владивостока пройдут тренинги по профилактике наркомании среди детей

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня, в муниципальных библиотеках Владивостока в рамках программы "Я выбираю жизнь" пройдет ряд мероприятий.

Так, 23 июня в 10 часов в библиотеке №7 (ул.В.Терешковой, 23; тел.: 27-37-84) для детей пришкольного лагеря школы №59 и 24 июня в 10:30 в библиотеке №8 (ул.Приморская, 8; тел.: 61-24-30) для ребят из школы №35 пройдет практический тренинг "Пока беда не постучалась в дом".

К слову, подобный тренинг уже не раз проводился в группах читателей младшего и среднего школьного возраста. Дети легко включаются в игру, которая имеет глубокий смысл и заряжает позитивным мышлением. Со школьниками проведут беседу-диалог "Почему это опасно?", далее пройдут практические игры-тренинги под названием "Пятерка - за сопротивление: играют все":

- игра 1 "Зеркало" - способствует повышению самооценки детей;

- игра 2 "Паутинка" - учит доверять миру, умению общаться;

- игра 3 "Поменяйся местами" - учит понимать другого человека;

- игра 4 "Изобрази эмоцию".

С ребятами будет проведена беседа на тему опасности наркотиков. На практическом занятии "Как сказать "Нет!" детям покажут, как убедительно отказываться от предложения употребить психотропные вещества.

Помимо этого, 23 июня в 13:30 в библиотеке №11 им. И. У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 44-02-94) будет проведён урок-дискуссия "Мы выбираем жизнь" с показом электронной презентации "На игле…".