Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке презентовали альбом "Книжная графика Приморского края"
Каждый коренной дальневосточник найдет в альбоме хотя бы одну картинку из своего детства. Сергей ЧЕРКАСОВ соседствует здесь с Валентином ЧЕБОТАРЕВЫМ, Всеволод МЕЧКОВСКИЙ с Виктором УБИРАЕВЫМ, Геннадий КУНГУРОВ с Джоном КУДРЯВЦЕВЫМ… Это первое издание подобного рода на Дальнем Востоке.
Хороший художник-иллюстратор становится полноценным соавтором книги: иллюстрация срастается с текстом, и в результате возникает цельное художественное произведение. В эпоху всеобщей компьютеризации сохранить бумажную книгу можно только одним путем – если издавать ее хорошо, обеспечивая тексту достойное оформление, чтобы книгу было приятно держать в руках, отмечает Александр ЛОБЫЧЕВ, редактор и литературный критик.
Альбом включает более 160 иллюстраций к книгам, выходившим с середины ХХ века по 2013 год в Дальневосточном и Хабаровском книжных издательствах, издательствах ДВГУ (ДВФУ), «Рубеж», «Утро России», «Русский остров» и других. Идея альбома принадлежит Ольге ЗОТОВОЙ, кандидату искусствоведения, доценту кафедры журналистики и издательского дела Школы гуманитарных наук ДВФУ. Книга выпущена издательским домом ДВФУ при поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир».
Здесь представлены работы художников, выполненные в самых разных техниках – акварель, тушь, гуашь, карандаш, литография, линогравюра, ксилография, смешанные техники. «Подчас иллюстрации приобретали значение самостоятельного художественного произведения, продолжая свою жизнь не только в книге, но и в качестве уникальной графики в музейных и частных коллекциях», - пишет Ольга Зотова в предисловии к изданию. При составлении альбома использовались оригинальные графические листы, передающие особенности фактуры художественного произведения. Некоторые иллюстрации потребовали кропотливой восстановительной работы.
Елена ВОЛКОВА.
На фото: Иллюстрация Геннадия Кунгурова к книге А. А. Егорова «Волчьи гоны», 1997Во Владивостоке презентовали альбом «Книжная графика Приморского края»
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке презентуют "Кристалл в прозрачной оправе"
- Владивостокцев ждет бесплатный джаз
- III Международный шоу-концерт исполнителей танго пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке на церемонии открытия Театра оперы и балета объявлен дресс-код black tie
- Во Владивостоке ко дню рождения Владимира Арсеньева откроют выставку "Спасенная память"
- Во Владивостоке стартовал XI Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Гала-концерт фестиваля V-ROX во Владивостоке будет смотреть весь мир
- ЦСИ "Заря" предлагает жителям Владивостока оставить след в современном искусстве
- Джонни Депп готов к путешествию по России и не против проехать на поезде до Владивостока
- Французский посол открыл новый офис "Альянс Франсез" во Владивостоке
Новости раздела
- Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
- Во Владивостоке ожидается премьера документального спектакля "Ларисса"
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- Экс-мэр поздравил владивостокцев с Днем знаний
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Культура - через край
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
- Приморцев будут лечить арт-терапией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор