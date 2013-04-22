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Во Владивостоке презентовали альбом "Книжная графика Приморского края"

22 Апреля 2013, 12:04 | Владивосток

 

Каждый коренной дальневосточник найдет в альбоме хотя бы одну картинку из своего детства. Сергей ЧЕРКАСОВ соседствует здесь с Валентином ЧЕБОТАРЕВЫМ, Всеволод МЕЧКОВСКИЙ с Виктором УБИРАЕВЫМ, Геннадий КУНГУРОВ с Джоном КУДРЯВЦЕВЫМ… Это первое издание подобного рода на Дальнем Востоке.

Хороший художник-иллюстратор становится полноценным соавтором книги: иллюстрация срастается с текстом, и в результате возникает цельное художественное произведение. В эпоху всеобщей компьютеризации сохранить бумажную книгу можно только одним путем – если издавать ее хорошо, обеспечивая тексту достойное оформление, чтобы книгу было приятно держать в руках, отмечает Александр ЛОБЫЧЕВ, редактор и литературный критик.

Альбом включает более 160 иллюстраций к книгам, выходившим с середины ХХ века по 2013 год в Дальневосточном и Хабаровском книжных издательствах, издательствах ДВГУ (ДВФУ), «Рубеж», «Утро России», «Русский остров» и других. Идея альбома принадлежит Ольге ЗОТОВОЙ, кандидату искусствоведения, доценту кафедры журналистики и издательского дела Школы гуманитарных наук ДВФУ. Книга выпущена издательским домом ДВФУ при поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир».

Здесь представлены работы художников, выполненные в самых разных техниках – акварель, тушь, гуашь, карандаш, литография, линогравюра, ксилография, смешанные техники. «Подчас иллюстрации приобретали значение самостоятельного художественного произведения, продолжая свою жизнь не только в книге, но и в качестве уникальной графики в музейных и частных коллекциях», - пишет Ольга Зотова в предисловии к изданию. При составлении альбома использовались оригинальные графические листы, передающие особенности фактуры художественного произведения. Некоторые иллюстрации потребовали кропотливой восстановительной работы.

 

Елена ВОЛКОВА.

На фото: Иллюстрация Геннадия Кунгурова к книге А. А. Егорова «Волчьи гоны», 1997Во Владивостоке презентовали альбом «Книжная графика Приморского края»

ZRPRESS.ru, Владивосток.

 

Автор: Елена Волкова
Теги: художник-иллюстратор  презентация  книжное издание 



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