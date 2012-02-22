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Поздравление дальневосточникам с Днем защитника Отечества!
ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе направил поздравление с 23 февраля.
Уважаемые дальневосточники!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Стабильное развитие любого государства и общества, его независимость и целостность невозможны без эффективного обеспечения национальной безопасности и обороны, без сильной и хорошо вооруженной армии. Объективная реальность такова, что со слабыми государствами мировое сообщество не считается.
Сегодня руководство страны уделяет особое внимание вопросам повышения боеспособности армии и флота. Президентом Российской Федерации утверждена военная доктрина нашей страны, реализуется Стратегия национальной безопасности до 2020 года. Колоссальные средства федерального бюджета выделяются на оборонно-промышленный комплекс и на финансирование армии в целом. К 2020 году российская армия должна быть оснащена современными вооружениями и военной техникой минимум на 70 процентов.
Чтобы обеспечить безопасность страны и партнерские отношения с другими государствами в интересах наших граждан, Вооруженные Силы России должны быть эффективными, адекватными сегодняшним угрозам и геополитической ситуации. Нам нужны современные армия и флот, компактные и мобильные войска, которые укомплектованы новейшим оружием и высококлассными специалистами.
Особое значение государство уделяет решению социальных проблем и реализации социальных гарантий для тех, кто несет службу в армии и на флоте. Руководство страны старается выполнить все обязательства перед людьми, которые выбрали для себя армейскую службу. Идет строительство жилья, в том числе служебного, реализуется накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих. С января 2012 года существенно увеличилось денежное довольствие военнослужащих.
Для дальневосточников День 23 февраля особенно дорог, так как мы живем в регионе, где доля военных среди жителей федерального округа наиболее значима, а тысячи людей ежедневно работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Слова огромной признательности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боев в локальных военных конфликтах. Здоровья вам и долголетия! А всем дальневосточникам благополучия и крепкого мира!
Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе."Золотой Рог".
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