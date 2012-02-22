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«Приморская газета» приглашает коллег на блины
Дорогие коллеги! Коллектив «Приморской газеты» приглашает вас к себе в гости на блины. И не просто угоститься, а стать свидетелем рекорда, который имеет все шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса.
В первый день Масленицы коллектив нашей редакции решил испечь и сложить самую высокую в мире стопку блинов, зафиксировать рекорд, а потом отведать блинчиков вместе с друзьями и коллегами, которых мы приглашаем на чай.
Предыдущий рекорд поставили сотрудники одного британского телеканала в канун прошлогодней масленицы. Они умудрились напечь стопку блинов высотой в 82 см. Сам процесс приготовления занял 13 часов. Было потрачено 253 яйца, 5 килограмм муки и 15 литров молока. Посмотрим, сколько времени и продуктов уйдет у нас.
Ведь праздник-то – наш, русский! Поэтому наша цель – вернуть рекорд на родину блинов и праздника Масленицы.
Итак, мы полны решимости установить рекорд.
Приглашаем вас в понедельник, 20 февраля в 15 часов в «Приморскую газету» Владивосток, Партизанский проспект, 2а, офис 412.
Даешь блинный рекорд по-приморски!
Хоть мы и не теща, но примем как родных!
«Золотой Рог».
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