Родовое гнездо Вавиловых крепко пустило корни в Приморье

Бытует мнение, что дальневосточники – люди без корней, потому и столь легко уезжают из региона. И хотя Дальний Восток действительно осваивали переселенцы, многие из них пустили корни и всем сердцем полюбили территорию, ставшую им Родиной.

Их потомки бережно хранят семейные архивы. Ведь без памяти, без чувства причастности к истории региона, без самоидентификации трудно справиться с проблемами сегодняшнего дня, обрести уверенность в дне завтрашнем дне и уж тем более строить планы на будущее. Именно поэтому на страницах «ДК» стартует новый проект – «Дальневосточные корни»: история освоения региона на примере реальных судеб семей наших земляков-современников.

Приморцам довольно хорошо известна фамилия ВАВИЛОВЫХ. Тамара Григорьевна Вавилова – одна из первых зарегистрированных в крае предпринимателей, основательница семейного холдинга «Гостиный двор», известного рестораном «Ностальгия» и одноименной арт-галереей, сетью кондитерских «Вишневый сад», багетным производством, мастерской русских народных костюмов «Душечка», а с недавних пор и усадьбой «Вавилово».

А начиналось все в далеком 1934 году, когда большой семье переселенцев из Украины были предоставлены крохотный да еще и полуразрушенный домик-фанза в 25 километрах от центра Владивостока и гектар земли, на котором уже ближайшей весной был разбит не огород, как это можно было предположить, а большой красивый сад. Домик, естественно, подремонтировали, и зажила там семья из девяти человек: Семен Викентьевич ШИМАНСКИЙ с супругой Ольгой Ивановной, бабушка и шестеро детей – две дочери и четыре сына.

Старшей из дочерей, Кате – маме Тамары Григорьевны – было в ту пору всего 10 лет. Легкими первые годы жизни на Дальнем Востоке, конечно, не назовешь. Лишений выпало немало. Тем не менее дети росли, Семен Викентьевич даже сумел окончить институт, получив диплом инженера-строителя и применив полученные знания на самых громких стройках города, но все-таки призвание садовника, обусловленное польским происхождением, было у него в крови. Любовь к земле, воспоминания о садах его детства и молодости то и дело будили в нем отчаянное желание и на Дальнем Востоке, на новой родине, вырастить дивный сад, как в родной Польше. У его жены были те же интересы и способности: любые цветы принимались у нее и росли как на дрожжах. Поэтому сад приносил просто невиданные урожаи груш, яблок, абрикосов, слив и ягод, а на цветы приезжали любоваться со всего края!

В 1945 году повзрослевшая Катерина выходит замуж за молодого офицера Григория Александровича ВАВИЛОВА, вернувшегося с войны. Молодожены переезжают жить в Хабаровск, где практически одна за другой на свет появляются две дочери – Людмила и Тамара. В 1949 году молодая семья перебралась еще дальше – в Петропавловск-Камчатский, но каждое лето девочки проводили в Приморье, у бабушки, наслаждаясь плодами великолепного сада, пением птиц и ароматами цветов.

В 1951 году на месте старой фанзы стараниями Катерины и Григория Вавиловых был построен новый, по тем временам очень даже просторный дом из трех комнаток, кухни и веранды. В 1955-м на свет появляется третья дочь Елена, и семье становится тесно. Тогда к дому была пристроена еще одна комнатка, где стали жить старшие девочки (эту комнату сразу так и назвали – «девичьей») и еще одна веранда.

«Мой папа – офицер, был коммунистом, как всё его поколение, свято верил в идеалы коммунизма и, естественно, был убежденным атеистом, – вспоминает Тамара Григорьевна. – Бабушка же была глубоко верующим человеком и в отсутствие папы часто водила нас в церковь, рассказывала о рае и небесной жизни. Говорила, как там хорошо и красиво, какие там волшебные цветы и деревья, и мы с сестрой были уверены, что рай выглядит абсолютно так же, как наш сад. Бабушка нас в этом не разубеждала».

Кстати, до сих пор в саду семейной усадьбы живы некоторые деревья, посаженные в далеком 1935 году, а среди шестидесяти кустов роскошных пионов есть и бабушкины. Точнее, прапрабабушкины – ведь сегодня в родовом гнезде обитает уже пятое поколение семьи.

«Как могли не просто прижиться, а так буйно цвести даже те растения, что, казалось бы, совсем не приспособлены к приморскому климату? Для меня лично есть одно объяснение – Любовь. Именно она, помноженная на огромное трудолюбие и терпение, давала такие плоды, – уверена дочь Тамары Григорьевны Юнна РЕЗАЕВА. – Сколько себя помню, этот дом всегда был наполнен теплом, заботой, радостным и добрым смехом – одним словом, счастьем. В атмосфере абсолютной безусловной любви росли моя мама с сестрами, затем их дети и внуки. Здесь удивительная энергетика, и это всегда отмечают наши гости».

«Все наши радости связаны с домом, – включается в разговор Тамара Григорьевна. – Сюда мы с сестрами приводили на смотрины своих мужей, привозили из роддома своих детей, а потом и внуков. У нас всегда были гости, двери дома были распахнуты для всех – родственников, друзей, знакомых… При этом я никогда не видела в доме пьяных людей: мы умели веселиться без алкоголя. А еще наш дом всегда был очень хлебосольным. Помню, как на Пасху обязательно белились стены, вешались новые занавески, а все столы и подоконники в доме были уставлены пирогами и куличами от мала до велика, – чтобы ни один, даже случайный гость, что заглянет в дом, не остался без угощения. А какие запасы хранились в погребе: десятки видов варений и солений (до сих пор не встречала огурцов, вкуснее маминых)!

Верно говорят, все мы родом из детства. Поэтому когда появилась возможность заняться предпринимательством, вопрос выбора сферы деятельности даже не стоял. Наша семья с большим уважением относится к любому труду, но нам очень нравится принимать гостей и создавать красоту. Это может проявляться в разных вещах: и возрождении старинных традиций российской культуры, и в том, чтобы на запущенном пустыре разбить роскошный сад, и в том, чтобы вкусно и сытно накормить владивостокцев и гостей города. Кстати, пироги и торты в наших кондитерских, блюда русской кухни в ресторане – все готовится по семейным рецептам Вавиловых».

Конечно, за 78 лет дом претерпел огромные изменения. В 2001 году на месте старого, прослужившего семье полвека, был заложен фундамент нового. Да какого! Он строился целых семь лет, но зато теперь радует не только членов семьи, но и многочисленных гостей. Так, на территории усадьбы «Вавилово» регулярно проходят выставки живописи под открытым небом, камерные концерты классической музыки... А еще сюда очень часто приезжают молодожены, желающие не столько запечатлеть радость первого дня семейной жизни на фоне картинок из прошлого России, но и подпитаться той самой позитивной энергетикой, о которой говорят все, кто хоть раз побывал в этом доме. Это уже стало своего рода доброй приметой.

Частые гости усадьбы – и иностранцы. Тамара Григорьевна поддерживает теплые отношения с сотрудниками консульств, расположенных в приморской столице, а те с удовольствием приезжают в «Вавилово» сами и привозят соотечественников – окунуться в атмосферу знаменитого русского духа.

«Очень приятно, что это отношение к дому, родине переняли и наши внуки. Мы всячески это поддерживаем: в доме даже есть отдельная комната-музей. Старший внук учится сейчас за границей, но после окончания университета собирается вернуться домой и включиться в семейный бизнес. Когда его спрашивают, не раздражает ли его после ухоженной Европы недообустроенность родного города, он всегда недоуменно отвечает: «Но ведь здесь мой дом!». Я его отлично понимаю, поскольку и сама очень много путешествую, но всегда с радостью возвращаюсь домой и стараюсь внедрить все самое лучшее из увиденного здесь. Нельзя ругать место, где ты живешь. Нужно, наоборот, прилагать все усилия для того, чтобы оно стало краше и лучше», – считает Тамара Григорьевна.

Все заложенные десятилетиями традиции, в т. ч. и кулинарные, бережно хранятся. На Новый год обязательно варится холодец по рецепту Григория Александровича (он при жизни не доверял его приготовление никому) и томится утка – именно таким образом, как готовила ее Екатерина Семеновна. 1 января всей семьей дружно лепятся фирменные вавиловские пельмени под неспешные задушевные разговоры. Да и по другим праздникам здесь традиционно собираются все Вавиловы – с выросшими детьми и внуками. Ведь уже без малого восемь десятилетий у этой семьи есть четкое ощущение РОДИНЫ, связанное с Дальним Востоком, и ДОМА, который они ни за что не променяют ни на какие заморские дали.

P.S. Редакция «ДК» предлагает читателям журнала рассказать об истории своей семьи, связанной с освоением региона. Письма с пометкой «Дальневосточные корни» отправляйте по адресу: pr@zrpress.ru.

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Дальневосточный капитал».