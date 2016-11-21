Во Владивостоке впервые пройдет конференция TEDx

3 декабря в кинотеатре «Черёмушки» (ул. Черёмуховая, 15) состоится конференция TEDxVladivostok, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Аббревиатура из трех букв расшифровывается как Technology, Entertainment, Design. Сегодня это платформа, на основе которой проводятся научные конференции. А их главная задумка – дать стоящим идеям широкое распространение по всему миру.

Создание подобного мероприятия пришла в голову двум графическим дизайнерам - Ричарду Солу Вурмену и Гарри Марксу. Произошло это в 1984 году. Тогда же Ричард и Гарри организовали в Калифорнии свою первую конференцию, цель которой стало объединение людей для обмена опытом в сфере технологий, дизайна и развлечений. Уже тогда дизайнерам удалось привлечь к своему проекту выдающихся спикеров как, например, математика Бенуа Мандельброта, который продемонстрировал, с практической точки зрения, свою теорию фракталов. А среди идей, заметно повлиявших на нашу жизнь, был анонсирован только что вышедший Apple Macintosh и представлен первый компакт – диск, разработанный компания Sony. Тем не менее, с финансовой точки зрения первая конференция TED провалилась. Следующая попытка состоялась в 1990 году и привлекла огромную аудиторию, среди которой было множество влиятельных личностей.

Ситуация резко изменилась в 2001 году, когда права на проведения конференций перешло в руки к The Sapling Foundation, а его основатель Крис Андерсон стал главным куратором TED сообщества. Благодаря его стараниям, фонд приобрел те черты, которыми мы довольствуемся сегодня. Если быть точнее, Крис Андерсон разработал новый формат проведения мероприятия, расширил его тематику и содержание, а, главное, занялся поисками интересных людей и выдающихся представителей своего дела, чьи идеи способны изменить мир. Именно Андерсону принадлежит современная формулировка мисси TED: рассказать об интересных задумках как можно большему числу людей.

Сегодня TED – ежегодная открытая и доступная всем площадка. Интерес к TED постепенно растет, появляются все больше желающих выступить на мероприятии. Список докладчиков стал пополняться за счет бизнесменов, философов, музыкантов и представителей других сфер деятельности. Вместе с этим возросло и число обсуждаемых тем. Если изначально внимание уделялось всего трем (технологи, дизайн и развлечения), то теперь активно стали обсуждаться такие явления жизни, как политика, наука, искусство.