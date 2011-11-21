День фрегата «Паллада» отметят во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. 23 ноября в Приморском государственном музее им. В.К. Арсеньева пройдет День «Паллады». Он посвящен 180-летию закладки первого в российском флоте фрегата «Паллада».

Как сообщили в управлении культуры Приморского края, в этот день приморцы смогут принять участие в экскурсии «Старый Владивосток». В экспозиции - история постройки фрегата, участие «Паллады» в дипломатической миссии, исследование экипажем Тихоокеанского побережья, трагическая участь «Паллады» в 1856. Здесь можно будет ознакомиться с макетом фрегата, изготовленном в 1894 году фельдшером корвета Шеркуновым и фрагментами затонувшего фрегата, переданных музею клубом подводного поиска «Восток». Экскурсии будут проводиться с 10.00 до 16.00.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть авторский фильм Сергея Чернышева «Покидая Палладу».

В завершение мероприятий пройдет вечер «Вспоминая Палладу». В нем примут участие краеведы, писатели, поэты, музыканты, посвятившие «Палладе» свои произведения, участники рейсов на учебном судне «Паллада».

Напомним, что фрегат был заложен 02 ноября 1831 года на Охтинской верфи Санкт-Петербурга. Он был построен согласно личному указанию императора Николая I. 01 сентября 1832 года фрегат был спущен на воду. Его длина - 52,8 м, ширина - 13,6 м, вооружение - 52 орудия.

В 1853 году фрегат принимал участие в русской дипломатической миссии в Японию во главе с вице-адмиралом Е.В.Путятиным. В 1854 году участвовал в исследовании Тихоокеанского побережья. Был затоплен 17 января в Императорской гавани.