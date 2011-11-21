www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Наука и образование
Распечатать

Хоры ДВФУ стали лауреатами фестиваля в Санкт-Петербурге

21 Ноября 2011, 01:26 | Владивосток

С 29 июля по 3 августа в Санкт-Петербурге проходил IX Международный фестиваль хорового искусства и VII Международный конкурс хоров «Поющий мир». 40 хоров и вокальных ансамблей из 12 стран и многих городов России в течение шести дней демонстрировали свое вокальное искусство. Владивосток представляли академический хор ДВФУ под управлением Елены Петуховой и камерный хор ДВФУ под управлением Галины Потопяк.

— Это очень статусное международное мероприятие, — рассказывает Елена. — Меньше, чем за неделю в Санкт-Петербурге состоялось более 20 концертов хоровой музыки. Главный замысел организаторов — собрать на лучших площадках северной столицы самые разные коллективы: разноязычные, любительские и профессиональные, исполняющие музыку любых эпох, стилей и направлений. В фестивале приняли участие вокалисты из Словакии, Швейцарии, Армении, Италии, Израиля, Китая, Бразилии, Украины. Нашему академическому хору ДВФУ удалось взять свои награды.

Коллектив стал лауреатом II степени в номинации «смешанные хоры», а женская группа хора стала лауреатом III степени в номинации «однородные». Кроме того, хор ДВФУ стал обладателем специального приза за лучшее исполнение известного духовного произведения русского композитора П. Чеснокова «Приидите, ублажим Иосифа!»

— Приз тем более ценен, если учесть, что в конкурсе принимали участие такие сильные хоровые коллективы, как «Московские певчие», камерный хор духовной музыки с Украины… То есть, духовная музыка была представлена на хорошем уровне, — рассказал директор академического хора ДВФУ Вячеслав Цинцадзе. — Наших студентов жюри высоко оценило не только за вокальное мастерство, но в целом, за грамотный подбор репертуара, в котором были Опус № 5 Моцарта, и «Сакура» Тонако на японском языке, и русская народная «Барыня» в редкой обработке музыканта-эмигранта Волны, и тухмановская «Как прекрасен этот мир»… Я присутствовал при окончательном вынесении решения жюри, и особенно запомнил, как восторгался нашими студентами француз Жан-Мари Пюиссан, художественный руководитель нескольких хоров и оркестров Европы. Он обратил внимание и на руки дирижера — Елены Петуховой. Именно эти руки дают голосам возможность раскрыться и взлететь.

Отличился в конкурсе и камерный хор под управлением Галины Потопяк. В своей номинации коллектив из 20 артистов удостоился диплома III степени.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru