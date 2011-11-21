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Хоры ДВФУ стали лауреатами фестиваля в Санкт-Петербурге
С 29 июля по 3 августа в Санкт-Петербурге проходил IX Международный фестиваль хорового искусства и VII Международный конкурс хоров «Поющий мир». 40 хоров и вокальных ансамблей из 12 стран и многих городов России в течение шести дней демонстрировали свое вокальное искусство. Владивосток представляли академический хор ДВФУ под управлением Елены Петуховой и камерный хор ДВФУ под управлением Галины Потопяк.
— Это очень статусное международное мероприятие, — рассказывает Елена. — Меньше, чем за неделю в Санкт-Петербурге состоялось более 20 концертов хоровой музыки. Главный замысел организаторов — собрать на лучших площадках северной столицы самые разные коллективы: разноязычные, любительские и профессиональные, исполняющие музыку любых эпох, стилей и направлений. В фестивале приняли участие вокалисты из Словакии, Швейцарии, Армении, Италии, Израиля, Китая, Бразилии, Украины. Нашему академическому хору ДВФУ удалось взять свои награды.
Коллектив стал лауреатом II степени в номинации «смешанные хоры», а женская группа хора стала лауреатом III степени в номинации «однородные». Кроме того, хор ДВФУ стал обладателем специального приза за лучшее исполнение известного духовного произведения русского композитора П. Чеснокова «Приидите, ублажим Иосифа!»
— Приз тем более ценен, если учесть, что в конкурсе принимали участие такие сильные хоровые коллективы, как «Московские певчие», камерный хор духовной музыки с Украины… То есть, духовная музыка была представлена на хорошем уровне, — рассказал директор академического хора ДВФУ Вячеслав Цинцадзе. — Наших студентов жюри высоко оценило не только за вокальное мастерство, но в целом, за грамотный подбор репертуара, в котором были Опус № 5 Моцарта, и «Сакура» Тонако на японском языке, и русская народная «Барыня» в редкой обработке музыканта-эмигранта Волны, и тухмановская «Как прекрасен этот мир»… Я присутствовал при окончательном вынесении решения жюри, и особенно запомнил, как восторгался нашими студентами француз Жан-Мари Пюиссан, художественный руководитель нескольких хоров и оркестров Европы. Он обратил внимание и на руки дирижера — Елены Петуховой. Именно эти руки дают голосам возможность раскрыться и взлететь.
Отличился в конкурсе и камерный хор под управлением Галины Потопяк. В своей номинации коллектив из 20 артистов удостоился диплома III степени.
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