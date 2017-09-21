К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок

Сборник состоит из 10 детских сказок, которые написали сами дети для своих сверстников, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В рамках празднования ежегодного Дня тигра в Приморье презентуют написанную детьми книгу «Полоска к полоске». Эта книга уникальный сборник, который состоит из 10 детских сказок. Произведения в этой книжке написаны самими детьми для своих сверстников.

Презентация книги пройдет в пятницу, 22 сентября, в 16.00 в библиотеке «БУК» по адресу Светланская, 55. На презентации сборника всех маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги, рассказали в департаменте культуры администрации Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.