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К празднику "День тигра" презентуют детский сборник сказок
21 Сентября 2017, 15:20 | Владивосток
Сборник состоит из 10 детских сказок, которые написали сами дети для своих сверстников, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В рамках празднования ежегодного Дня тигра в Приморье презентуют написанную детьми книгу «Полоска к полоске». Эта книга уникальный сборник, который состоит из 10 детских сказок. Произведения в этой книжке написаны самими детьми для своих сверстников.
Презентация книги пройдет в пятницу, 22 сентября, в 16.00 в библиотеке «БУК» по адресу Светланская, 55. На презентации сборника всех маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги, рассказали в департаменте культуры администрации Приморского края.
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Теги: сказки день тигра книга
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