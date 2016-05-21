"Ночь музеев" пройдет во Владивостоке в субботу (ПРОГРАММА)

Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева вновь примет участие в международной акции "Ночь музеев" в ночь с субботы на воскресенье (с 15 на 16 мая). Мероприятие стартует в восемь часов вечера и продлится до глубокой ночи, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-центре музея имени В.К. Арсеньева.

Программа мероприятий:

Музей им. Арсеньева

Музей им. Арсеньева организует на «Ночь Музеев» четыре городские площадки: главный корпус (ул. Светланская, 20), Музей Города (ул. Петра Великого, 6), Дом путешественника Арсеньева и Дом чиновника Суханова.

Главный корпус ул. Светланская, 20

Зал «Заповедный мир Сихотэ-Алиня» – новая экспозиция, посвящённая природному многообразию Уссурийского края.

12.00 и 16.00 – мастер-класс по изучению техники декупаж на камне «Каменные узоры» –минералогическая лаборатория изучения свойств приморских минералов и рисунков на камне, оставленных временем (6-10 лет).

14.00 – программа «Почти детективная история» о том, как помочь спасти исчезающие виды (6-10 лет).

Зал «Магия клинка» – коллекция оружия из музейного собрания: предметы вооружения российской армии и армий других стран.

13.00 и 17.00 – интерактивное занятие «Оружейная мастерская» о доблестных воинах, мечах и доспехах (8-12 лет).

Зал «Легендарная гробница Князя Эсыкуя» – единственный сохранившийся в мире погребальный комплекс чжурчженьской знати середины XII века.

16.00, 18.00, 20.00 – авторские экскурсии археолога Максима Якупова.

Зал «Этнография Приморского края» – материальная и духовная культура нанайцев, удэгейцев и орочей.

12.00 – интерактивное занятие «Следопыты тайги» – секреты таёжных условных знаков коренных народов Приморья и Приамурья (7-12 лет).

14.00 – интерактивное занятие «Лодки из глубины веков» – знакомство с древней технологией изготовления лодок и их использования коренными народами Приморья и Приамурья (7-12 лет).

16.00 – познавательная программа «Птицы небесные» – о мифологическом значении птиц (7-12 лет).

17.00 – интерактивное занятие «Один день в каменном веке» – строительство древнего жилища, шитьё одежды, изготовление гарпуна по древним технологиям (6-10 лет).

20.00 и 22.00 – «Бесконечная спираль времени» – тематическая экскурсия с демонстрацией видеоматериала (документальные фильмы К.П. Кухаренко, В.Г. Патрушева).

Зал «Кабинет исследователя» – комплекс сюжетов, рассказывающих о том, как Россия продвигалась на Восток: о дальних походах и экспедициях, об исследованиях и открытиях.

13.00 – мастер-класс «Вам открытка из Музея» – путешествие по следам исследователей Приморья и создание открыток с изображением экспонатов Кабинета исследователя (6-10 лет).

15.00 – познавательная программа «Что такое магнетизм?» – демонстрация физических свойств с помощью тематических опытов. Магнитный спектакль «В море корабли» (8-12 лет).

19.00 и 21.00 – тематическая экскурсия «Первая экспедиция Н.М. Пржевальского (1867-1869 гг.)» с демонстрацией историко-биографического фильма.

Экскурсионное бюро «Время Города»

12.00 – Миллион секретов китайского квартала (детская экскурсия)

13.00 – Экспедиция по Светланской (детская экскурсия)

15.00 – Экспедиция по Пушкинской (детская экскурсия)

15.00 – Лабиринты китайской Миллионки

15.00 – Восточное путешествие – о визите Цесаревича во Владивосток (только в «Ночь Музеев»)

16.00 – Кто ты на Миллионке? (детская экскурсия)

17.00 – Люблю тебя, Владивосток!

18.00 – Еврейский Владивосток (премьера)

18.30 – Японский квартал

19.00 – Владивосток глазами Элеоноры Прей

20.00 – Легенды улицы Алеутской

Музей Города ул. Петра Великого, 6

12.00 и 15.00 – уличный квест «Здесь был кит» (8-9 лет).

13.00 и 16.00 – уличный квест «Морской детектив» (9-10 лет).

14.00 – проект «Сказки с молоком. Детям» – гостям расскажут «морские» сказки (5-15 лет).

В течение дня Музейные квесты и игры: детям и взрослым будут предложены квесты «Как создать музей», «Море на Чердаке» и настольная игра «Город вдоль и поперек».

15.00 – 21.00 – культовые фильмы на морскую тематику.

21.00 – творчество Л. Князева в рамках проекта «Сказки с молоком».

Уличный буфет в музейном сквере.

Дом путешественника Арсеньева ул. Арсеньева, 7б

13.00 – мастер-класс сценического искусства от актёров мастерской А.И. Запорожца «Звери, на подиум!» (2-8 лет).

13.00 – семейный поисковый маршрут «Помогу найти музей» – от Главного корпуса Музея (Светланская, 20) в дебри дореволюционного Владивостока, к Дому путешественника Арсеньева (Арсеньева, 7б) (от 12 лет).

17.00 – детская программа «Игры на свежем воздухе» (от 6 лет).

21.00 – показ документальных фильмов А. Литвинова, созданных при участии В.К. Арсеньева: «По дебрям Уссурийского края» и «Лесные люди удэгейцы» (от 12 лет).

Дом чиновника Суханова ул. Суханова, 9

12.00 – экскурсия по Дому-Музею.

13.00 – чтение отрывков из произведений П. Сычёва, П. Демидова, Г. Суханова, К.Сухановой, Н. Сухановой. Читают внуки Григория Суханова.

14.00 – демонстрация видеозаписи спектакля Ольги Грушевской (г. Москва) – правнучки К. Суханова.

15.00 – чтение отрывков из воспоминаний А.Г. Суханова, дневника Г. Суханова. Читают внуки и правнуки Г. Суханова.

С 16.30 до 18.00 – проект «Музыкальная гостиная» – исполнение лирических песен и романсов.

С 19.00 до 20.00 – лекция о восточных веерах. Исполнение восточного танца с боевыми веерами.

С 20.00 до 22.00 – лекции «Язык веера», «Веер в Европе и России», «Современный веер», танцевальный вечер в исторических костюмах

Уличная площадка перед Главным корпусом Музея

С 18.00 до 24.00 – фудкорт от местных кафе и ресторанов.

С 15.00 до 24.00 – зона отдыха – искусственный газон и пуфы на главной улице города для отдыха гостей и ожидания начала экскурсий.

С 21.00 до 24.00 – аудио-инсталляция – трансляция музыкальных сетов с музейного балкона.

С 21.00 до 24.00 – видео-инсталляция United Colors – визуальное сопровождение Ночи Музеев на фасаде Главного корпуса Приморского музея.

Afterparty в баре DAB (ул. Алеутская, 21)

С 00.00 до 06.00 – Выставка ретро-афиш и музыкальные сеты в уютном баре.

ЦСИ «Заря»

Центр современного искусства «Заря» выбрал моду связующей темой акции «Ночь музеев». Гостям предложат насыщенную программу из творческих мастерских, кинопоказов, лекций, дефиле, маркета новых коллекций fashion-дизайнеров Владивостока, а также музыкальной вечеринки. Вход свободный.

С 11.00 до 00.00 ­– выставка «Морская. Море в моде ХХ-ХХI веков». Это первая в истории «Зари» междисциплинарная выставка о моде, объединяющая фотографию, видеоискусство, архивный винтаж и современные дизайнерские коллекции. Экспозицию можно будет посмотреть как самостоятельно, так и в составе экскурсий, которые будут проходить раз в два часа.

С 11.00 – мультипликационная программа «История моды XX века в анимации» и мастер-класс по созданию принта на ткани от мастерской «Держи дерево».

13.30 и 16.00 – мастер-классы по созданию костюма и своего образа с нуля.

С 12.00 до 20.00 – журналист Алиса Таежная в кинозале проведет показ фильмов «Священная гора» и «Шанталь Акерман, Аньес Варда и камера в руках женщины-режиссера», а также прочитает лекцию «Кино и видео в истории перформанса: Документация и невидимый зритель» из своего цикла «Неочевидное/невероятное: кино как оптика для понимания современной культуры».

В 16.00 большой выставочный зал превратится в выставку корнеров всех тех, кто сегодня создаёт моду во Владивостоке, включая такие бренды, как LAORA, Kai Kai, Ermolya, ZENKOVA, SHE, МОРЕ +, CE SOIR.

Музыкальная программа начнется с виджей-сета резидентов «Зари» Михаила Заиканова и Ивана Тузова и продолжится в 22.00 выступлением DJ KRKLN и дуэта «Кожаная роза».

Приморская государственная картинная галерея

Горожане смогут познакомиться с небольшой выставкой, посвященной истории галереи, и выставкой коллекционных конвертов с живописными произведениями из собрания ПГКГ, а потом — ответить на вопросы викторины и выиграть один из абонементов на бесплатное посещение. Также гостей ждут фортепианная и инструментальная музыка, театральная постановка, художественно-поэтическая программа. Работают две площадки: главное здание ПГКГ на ул. Алеутской, 12 и выставочные залы на Партизанском проспекте, 12.

Главное здание картинной галереи (Алеутская, 12)

С 18.00 до 19.00 – у входа в картинную галерею: выступление эстрадного оркестра Морского государственного университета под руководством Анатолия Якименко.

Зал «1930-е годы: как все начиналось»

19.00, 21.00 и 23.00 – блиц-экскурсии.

Зал «1960-е годы: открытие Приморской государственной картинной галереи»

20.00, 22.00 и 24.00 – блиц-экскурсии по постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII — начало ХХ века».

С 18.00 до 00.30 – арт-лото «Шедевры картинной галереи».

С 18.30 до 24.30 – экскурсии по выставке «Всем Красны боярыни» (шедевр кисти Константина Маковского «Боярышня у окна»).

Зал «Западноевропейская живопись»

20.30, 22.30 и 00.30 – блиц-экскурсии по выставке «От Возрождения до реализма. Живопись Италии и Голландии XIV-XIX веков»

Зал «Маринистическая живопись»

Выставка морских пейзажей XIX в. из фондовой коллекции галереи.

Фортепианная музыка в исполнении студентки ДВГИИ Натальи Вдовиной.

«Рифмы на холсте»: художественно-поэтическая программа Марины Коваль-Коряковской.

Постановка театральной студии «Зеркало»

Поэтический моно-спектакль Екатерины Кучук «Пятое время года»

С 18.30 до 00.30 – демонстрация коллекционных почтовых конвертов с репродукциями произведений из фондовой коллекции галереи.

22.00 – отрывок из спектакля Приморского краевого драматического театра молодежи «Сверчок за очагом». Режиссер и художественный руководитель — Юрий Гончаров.

23.00 – награждение участников игры «История одной коллекции»

Выставочные залы картинной галереи (Партизанский проспект, 12)

Выступление молодых артистов ДВГИИ.

«Путь мастера»: беседа с приморским скульптором по дереву Олегом Батухтиным о проблемах философии современной скульптуры.

Рассказ об участии Олега Батухтина в выставке парковой скульптуры, посвященной 300-летию Ботанического сада (Санкт-Петербург; 2014).

«В кругу друзей»: инструментальная музыка в исполнении Олега Батухтина, Виктора Серова, Михаила Павина, Михаила Эйдуса.

Цена единого билета — 500 рублей. Цена билета на ул. Алеутской, 12 — 350 рублей, на Партизанском проспекте, 12 — 250 рублей.

Дом художника (Алеутская, 14-а)

17.00 ­– мастер-класс по мозаичному искусству

18.00 – мастер класс по живописи

19.00 – спектакль авторского театра кукол «Патапуф»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.