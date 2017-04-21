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Желающих зовут работать в приморский балет
21 Апреля 2017, 13:29 | Владивосток
В связи с расширением балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра (г. Владивосток) объявляется дополнительный набор артистов балета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Правда, просмотр состоится 30 мая в 15:00 в Мариинском театре (г. Санкт-Петербург).
К просмотру приглашаются девушки и юноши от 18 до 28 лет, имеющие профессиональное образование по специальности «Артист балета». Обязательный параметр для юношей – рост не менее 175 см.
Для участия в просмотре необходимо предварительно выслать резюме, фото (портрет и фото в полный рост в одежде для классического танца), ссылки на видеофрагменты выступлений/спектаклей по адресу: proskuryakovs@mariinsky.ru
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