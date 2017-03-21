"Мумий Тролль" выступит во Владивостоке 4 августа

Концерт пройдет на Набережной Спортивной гавани

Группа «Мумий Тролль» 4 августа даст концерт во Владивостоке в честь 20-летия альбома «Морская», после выхода которого о Илье ЛАГУТЕНКО и Ко стало известно во всех уголках России. В программу «Морская. 20» войдут как композиции данного альбома, так и по одной песне из следующих релизов группы, а также премьеры.

Фактически альбом «Морская» отметит юбилей 24 апреля. Запись проходила в 1996 году в Лондоне на собственные средства Ильи Лагутенко.

Первый концерт в рамках юбилейного гастрольного тура группа даст сегодня в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. После Северной столицы «Мумий Тролль» даст концерты 39 и 30 марта в Москве. Перед Владивостоком группу 10 июня примет латвийский Даугавпилс.

Альбом «Морская» оказал большое влияние на дальнейшее развитие российской музыки, открыв для отечественной сцены такие жанры как поп-рок и брит-поп.

Песни «Морской», а также клипы на них удостоились множества наград самой различной значимости, например, с клипа на песню «Владивосток 2000» в России началось вещание телеканала МТV Россия. Композиция «Утекай» была включена журналом Rolling Stone в список сорока песен, изменивших мир.

«Морская» стала самым продаваемым российским альбомом 1997 года с тиражом в несколько миллионов копий. Официально диск был переиздан в 1998 и 1999 годах. Альбом был выпущен в 2012 году ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле. Вошедшая в альбом песня «Владивосток 2000» подала идею для создания купюры соответствующим номиналом с изображением дальневосточного города.

Досье «Золотого Рога»: Группа «Мумий Тролль» основана в 1983 году во Владивостоке ее бессменным лидером и вокалистом Ильей Лагутенко. В 2001 году музыканты представляли Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» и заняли 12-е место. На сегодняшний день коллектив выпустил 15 альбомов, новую пластинку музыканты обещают представить к концу 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото www.mumiytroll.com