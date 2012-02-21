Творческий конкурс «Океанский проспект-2012» стартовал во Владивостоке

Объявлен новый набор в молодёжный проект «Океанский проспект-2012», в котором обычные ребята из Владивостока в возрасте от 14 до 30 лет смогут попробовать на вкус жизнь эстрадных звезд.

Управление по делам молодёжи администрации Владивостока приглашает всех, кто любит и умеет петь, пишет песни или музыку, принять участие в кастинге, который пройдёт уже в начале марта 2012 г. Возможность записать собственную песню, услышать её в эфире радиостанции и прославиться на весь Владивосток получит каждый участник, который попадет в проект. Конкурс «Океанский проспект» проводится при поддержке главы Владивостока Игоря ПУШКАРЁВА.

Для участия в проекте «Океанский проспект-2012» необходимо прислать заявку в управление по делам молодежи администрации г. Владивостока. Для справок: тел. 222-39-65, e-mail: nesterenko@vlc.ru.

«Золотой Рог».