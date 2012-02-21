Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Творческий конкурс «Океанский проспект-2012» стартовал во Владивостоке
Объявлен новый набор в молодёжный проект «Океанский проспект-2012», в котором обычные ребята из Владивостока в возрасте от 14 до 30 лет смогут попробовать на вкус жизнь эстрадных звезд.
Управление по делам молодёжи администрации Владивостока приглашает всех, кто любит и умеет петь, пишет песни или музыку, принять участие в кастинге, который пройдёт уже в начале марта 2012 г. Возможность записать собственную песню, услышать её в эфире радиостанции и прославиться на весь Владивосток получит каждый участник, который попадет в проект. Конкурс «Океанский проспект» проводится при поддержке главы Владивостока Игоря ПУШКАРЁВА.
Для участия в проекте «Океанский проспект-2012» необходимо прислать заявку в управление по делам молодежи администрации г. Владивостока. Для справок: тел. 222-39-65, e-mail: nesterenko@vlc.ru.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
- Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ