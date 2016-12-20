У рокеров Владивостока – теплые руки и добрые сердца

В рамках проекта «Живое слово» в заведении «Кот и Клевер» прошли чтения стихотворений Сергея ЕСЕНИНА, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Вместе с творческими выступлениями была организована благотворительная акция: фонд «Тепло наших рук» собирал средства на реализацию программы «РЕПЕТИТОР В ДЕТСКИЙ ДОМ». Посетители этого благотворительного вечера не остались равнодушными.

Фонд «Тепло наших рук» официально существует с 1 июня 2015 года. Но еще с апреля 2014 года Ирина НАРКЕВИЧ - основатель фонда и группа добровольцев оказывали помощь детям, в жизни которых нет мамы и папы. Все началось с прогулок с малышами из социального отделения Краевой детской больницы №2. Добровольцы от чистого сердца проводили мероприятия, направленные на социализацию ребят. Потом начались сборы материальных средств, которые помогли с подарками и даже сиделками в детские дома. Ни одна благотворительная копейка не пропадет – все деньги собираются под надежным контролем, а за внесенные средства выдаются квитанции.





«Тепло наших рук» осуществляет несколько программ для детей-сирот: «Социально-бытовая адаптация воспитанников детских домов», «Сиделка для ребенка из детского дома» (на госпитализацию), «Профориентация наших детей», «Праздник детям ежемесячно», «Репетитор в детский дом», «Содействие устройству воспитанников детдомов в семьи», «День рождения - каждому ребенку из детского дома». Все средства, полученные от неравнодушных людей, идут на осуществление этих программ - на помощь детям.

Побывав однажды на первом вечере проекта «Живое слово», Ирина Наркевич предложила организатору, Иосифу ШТИТЕЛЬМАНУ, устроить следующие чтения вместе с благотворительной акцией. Идея была тут же поддержана и начала развиваться.





Проект «Живое слово» родился не так давно. Бизнес-консультант, психолог, а по совместительству ди-джей за пультом в «Коте и Клевере» Иосиф Штительман, придумал, как объединить творчество вместе с отдыхом от трудовых будней. И возник проект «Живое слово». Так как «Кот и Клевер» - это преимущественно рок-паб, то и развлечения в нем соответствующие. «Это место – «храм» рок-н-ролла. Здесь я играю музыку, которая радовала меня в юности. И мне очень приятно, когда не только взрослым, но и молодым людям нравятся эти мотивы. Я чувствую публику и как бы музыкой рисую картину приятного вечера», - поделился с деловой газетой «Золотой Рог» Иосиф Штительман.

«Кот и клевер» - это максимально атмосферное место, настраивающее посетителей на уютный и веселый отдых. Здесь часто играют живую музыку, есть технически оснащенная сцена, а в баре самое свежее пиво различных сортов. И именно здесь состоялся первый творческий вечер проекта «Живое слово». На него были приглашены поэты, чтецы, музыканты Владивостока, а также просто желающие принять участие в творческом вечере. Поэты и музыканты представляли публике свои произведения, а после, каждый гость смог выйти на сцену к открытому микрофону.





В рамках проекта «Живое слово» вечер, посвященный творчеству Есенина, второй в программе. Дальше будет еще больше таких культурных мероприятий. «Планируем проводить творческие вечера примерно раз в месяц, – говорит Иосиф Штительман. - Также я задумываю бенефисы владивостокских поэтов. В нашем городе очень много талантливых людей. И вот у меня появилось желание собрать в этом прекрасном месте чтецов, поэтов, музыкантов и просто неравнодушных. Получилась такая творческая лаборатория, где каждый может попробовать свои силы. А если параллельно будет осуществляться благотворительность, то это вообще замечательно. Мы будем двигаться дальше!»





В рамках «Благотворительного вечера по творчеству Сергея Есенина» фонд «Тепло наших рук» собирал материальную помощь на осуществление программы «Репетитор в детский дом». Так как учителей в штате детского дома нет, а есть только воспитатели, то с домашним заданием у ребенка в детдоме могут возникнуть трудности. Ведь не каждый воспитатель может помочь со всеми задачками или упражнениями. Именно поэтому и родилась идея привести репетитора к детям из детского дома.





«И я спешу поблагодарить всех замечательных и неравнодушных гостей этого творческого вечера, потому что в благотворительный ящик фонда за вечер мы собрали пожертвований на сумму 13 200 р. И это замечательно! Если посчитать сколько надо денег на реализацию программы в декабре 2016 года и в январе 2017 года (начинаем занятия с третьей недели января), то получается, что мы в этот вечер собрали деньги на декабрь», - поделилась радостной новостью Ирина Наркевич.





Сбор средств продолжается. На реализацию этой программы в январе фонду потребуется около 27 600 р. Всю дополнительную информацию можно получить на сайте фонда «Тепло наших рук» www. teplonashihryk.ru или по телефону +7 984 156 46 71.





Полина ЛАПИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.