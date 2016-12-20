www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.79 р. 100 JPY: 52.65 р.
EUR: 64.67 р. 10 CNY: 88.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

У рокеров Владивостока – теплые руки и добрые сердца

20 Декабря 2016, 15:45 | Владивосток

В рамках проекта «Живое слово» в заведении «Кот и Клевер» прошли чтения стихотворений Сергея ЕСЕНИНА, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Вместе с творческими выступлениями была организована благотворительная акция: фонд «Тепло наших рук» собирал средства на реализацию программы «РЕПЕТИТОР В ДЕТСКИЙ ДОМ». Посетители этого благотворительного вечера не остались равнодушными.

Фонд «Тепло наших рук» официально существует с 1 июня 2015 года. Но еще с апреля 2014 года Ирина НАРКЕВИЧ - основатель фонда и группа добровольцев оказывали помощь детям, в жизни которых нет мамы и папы. Все началось с прогулок с малышами из социального отделения Краевой детской больницы №2. Добровольцы от чистого сердца проводили мероприятия, направленные на социализацию ребят. Потом начались сборы материальных средств, которые  помогли с подарками и даже сиделками в детские дома. Ни одна благотворительная копейка не пропадет – все деньги собираются под надежным контролем, а за внесенные средства выдаются квитанции.


 

«Тепло наших рук» осуществляет несколько программ для детей-сирот:  «Социально-бытовая адаптация воспитанников детских домов», «Сиделка для ребенка из детского дома» (на госпитализацию), «Профориентация наших детей», «Праздник детям ежемесячно», «Репетитор в детский дом», «Содействие устройству воспитанников детдомов в семьи», «День рождения - каждому ребенку из детского дома». Все средства, полученные от неравнодушных людей, идут на осуществление этих программ - на помощь детям.

Побывав однажды на первом вечере проекта «Живое слово», Ирина Наркевич предложила организатору, Иосифу ШТИТЕЛЬМАНУ, устроить следующие чтения вместе с благотворительной акцией. Идея была тут же поддержана и начала развиваться.


 

Проект «Живое слово» родился не так давно. Бизнес-консультант, психолог, а по совместительству ди-джей за пультом в «Коте и Клевере» Иосиф Штительман, придумал, как объединить творчество вместе с отдыхом от трудовых будней. И возник проект «Живое слово». Так как «Кот и Клевер» - это преимущественно рок-паб, то и развлечения в нем соответствующие. «Это место – «храм» рок-н-ролла. Здесь я играю музыку, которая радовала меня в юности. И мне очень приятно, когда не только взрослым, но и молодым людям нравятся эти мотивы. Я чувствую публику и как бы музыкой рисую картину приятного вечера», - поделился с деловой газетой «Золотой Рог» Иосиф Штительман.

«Кот и клевер» - это максимально атмосферное место, настраивающее посетителей на уютный и веселый отдых. Здесь часто играют живую музыку, есть технически оснащенная сцена, а в баре самое свежее пиво различных сортов. И именно здесь состоялся первый творческий вечер проекта «Живое слово». На него были приглашены поэты, чтецы, музыканты Владивостока, а также просто желающие принять участие в творческом вечере. Поэты и музыканты представляли публике свои произведения, а после, каждый гость смог выйти на сцену к открытому микрофону.


 

В рамках проекта «Живое слово» вечер, посвященный творчеству Есенина, второй в программе. Дальше будет еще больше таких культурных мероприятий. «Планируем проводить творческие вечера примерно раз в месяц, – говорит Иосиф Штительман. - Также я задумываю бенефисы владивостокских поэтов. В нашем городе очень много талантливых людей. И вот у меня появилось желание собрать в этом прекрасном месте чтецов, поэтов, музыкантов и просто неравнодушных. Получилась такая творческая лаборатория, где каждый может попробовать свои силы. А если параллельно будет осуществляться благотворительность, то это вообще замечательно. Мы будем двигаться дальше!»


 

В рамках «Благотворительного вечера по творчеству Сергея Есенина» фонд «Тепло наших рук» собирал материальную помощь на осуществление программы «Репетитор в детский дом». Так как учителей в штате детского дома нет, а есть только воспитатели, то с домашним заданием у ребенка в детдоме могут возникнуть трудности. Ведь не каждый воспитатель может помочь со всеми задачками или упражнениями. Именно поэтому и родилась идея привести репетитора к детям из детского дома.


 

«И я спешу поблагодарить всех замечательных и неравнодушных гостей этого творческого вечера, потому что в благотворительный ящик фонда за вечер мы собрали пожертвований на сумму 13 200 р. И это замечательно! Если посчитать сколько надо денег на реализацию программы в декабре 2016 года и в январе 2017 года (начинаем занятия с третьей недели января), то получается, что мы в этот вечер собрали деньги на декабрь», - поделилась радостной новостью Ирина Наркевич.


 

Сбор средств продолжается. На реализацию этой программы в январе фонду потребуется около 27 600 р. Всю дополнительную информацию можно получить на сайте фонда «Тепло наших рук» www. teplonashihryk.ru или по телефону +7 984 156 46 71.


 

Полина ЛАПИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: есенин  культура  Репетитор  живое слово  акция  детский дом  благотворительность 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru