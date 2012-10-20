Во Владивостоке Pacific Meridian прошел в 10-й раз

На юбилейный международный кинофестиваль Pacific Meridian во Владивостоке в этом году поступило рекордное количество заявок - 1080 работ из 81 страны мира (первый насчитывал всего 16 стран-участниц из регионов Юго-Восточной Азии).























Так, среди стран-дебютантов, приславших свои работы, оказались Руанда, Босния и Герцеговина, Катар и Иордания. Кроме того, впервые в истории фестиваля на нем работало международное жюри NetPac, которое разыскивает и продвигает азиатские кино-таланты. Помимо богатой программы кинопоказов, в рамках Pacific Meridian работала фестивальная деревня, где проходили различные выставки и семинары. А историк моды Александр ВАСИЛЬЕВ предоставил свою коллекцию фотографий великих актрис в сценических туалетах для уникальной выставки, посвященной влиянию кино на моду.