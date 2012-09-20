Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отечественную войну 1812 года во Владивостоке можно посмотреть на открытках
В музее им. Арсеньева во Владивостоке состоялась презентация книги Геннадия ТУРМОВА «Отечественная война 1812 года в открытках». Выпуск книги был посвящен к 200-летию войны.
В книгу вошли репродукции открыток из личной коллекции Геннадия Петровича, которую он собирал на протяжении многих лет. На обработку материала для книги ушло около двух лет. Открытки, помещенные в книгу, напечатаны с двух сторон – чтобы доказать их подлинность.
«Я хотел напомнить людям про Отечественную войну, Бородинскую битву, и тот период истории, когда происходила Народная война. В 1812 году на защиту России поднялся весь народ», - ответил Геннадий Петрович на вопрос о главной задаче, которая стояла перед ним, когда он решил написать книгу о далекой войне.
Анастасия ИВАНОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
- Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба