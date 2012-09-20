Отечественную войну 1812 года во Владивостоке можно посмотреть на открытках

В музее им. Арсеньева во Владивостоке состоялась презентация книги Геннадия ТУРМОВА «Отечественная война 1812 года в открытках». Выпуск книги был посвящен к 200-летию войны.

В книгу вошли репродукции открыток из личной коллекции Геннадия Петровича, которую он собирал на протяжении многих лет. На обработку материала для книги ушло около двух лет. Открытки, помещенные в книгу, напечатаны с двух сторон – чтобы доказать их подлинность.

«Я хотел напомнить людям про Отечественную войну, Бородинскую битву, и тот период истории, когда происходила Народная война. В 1812 году на защиту России поднялся весь народ», - ответил Геннадий Петрович на вопрос о главной задаче, которая стояла перед ним, когда он решил написать книгу о далекой войне.

Анастасия ИВАНОВА, «Золотой Рог».