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Музей ГАИ-ГИБДД открылся во Владивостоке

20 Июля 2011, 14:09 | Владивосток

В первых числах июля, в рамках празднования 75-летия со дня образования службы ГАИ-ГИБДД, состоялось торжественное открытие музея Приморской Госавтоинспекции.

Первыми посетителями музея стали начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции А.А. Николаев, руководство и личный состав Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, ветераны службы, представители законодательной и исполнительной власти Приморского края.

Работа по сохранению исторического наследия Приморской Госавтоинспекции шла на протяжении нескольких лет.

В музее собрано более 800 экспонатов: форма автоинспекторов 40-90 гг., коллекция жезлов – от деревянных до современных светодиодных, фото-архив Приморской Госавтоинспекции, сувениры, дипломы, награды. То, что раньше хранилось в семьях, было безвозмездно передано в фонд музея.

Здесь можно узнать историю развития технических средств, узнать, чем пользовались сотрудники ДПС десятки лет назад.

В центре зала представлен манекен сотрудника ГИБДД и мотоцикл «УРАЛ» - служебное транспортное средство 80-х годов. Отдельный стенд посвящен сотрудникам Госавтоинспекции, погибшим при исполнении служебного долга.

В ближайшем будущем музей станет достоянием не только сотрудников МВД, но и всех желающих прикоснуться к истории одного из крупнейших подразделений полиции Приморского края, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю.

Адрес музея: г. Владивосток, ул. Пр-т 100-лет Владивостоку, 148.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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